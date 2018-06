Desorientierte Linke und der G20 Gipfel in Hamburg – Wer waren die Provokateure an der Elbchaussee?

Zunächst muss man feststellen, dass die Proteste gegen den G20 Gipfel zumeist völlig undifferenziert abliefen und dass sich dies bereits in den Aufrufen zu den Aktionstagen abzeichnete.

G20 ist keinesfalls mit G8 oder mit dem derzeit stattfindenden G7-Gipfel gleichzusetzen. Gegen die Anreise von 20 Staatsoberhäuptern Proteste zu organisieren und die Anfahrtswege zu den diversen Treffen innerhalb Hamburgs zu blockieren war unsinnig. In Zeiten weltweiter Terrorgefahr sind solche Aktionen abzulehnen.

Ein zentraler Punkt in der Diskussion über die Auswirkungen der Proteste wurde sehr wenig oder überhaupt nicht berücksichtigt. Hier handelt es sich um die Tatsache, dass wir es bei den Gewalttaten während des G20 Gipfels, und zwar am frühen Freitagmorgen auf der Elbchaussee eindeutig mit einer False-Flag Aktion zu tun haben. Keine der an den Protesten teilnehmenden Gruppen hat diesen Punkt aufgegriffen um damit die Vorwürfe der Gewaltbereitschaft der Demonstranten zu widerlegen.

hier 3 ältere Beiträge zu diesem Thema

G20 Gipfel: Fast eine Stunde keine Polizei an der Elbchaussee. Massive Zerstörungen

http://bit.do/emvvs

G20 Gipfel: Auch rechte Gewalttäter in Hamburg aktiv – Parallelen zum G8 Gpfel in Genua? – Warum kamen Feuerwehr und Polizei so spät zur Elbchaussee?

http://bit.do/emvvw

Eine ziemlich desorientierte Linke und eine False-Flag-Attacke während des G20 Gipfels in Hamburg

http://bit.do/emvvz

