Nordkorea wechselt Militärspitze aus

Verteidigungsminister, Generalstabschef und Direktor des allgemeinen politischen Büros der Armee abgelöst

Washington/Pjöngjang – In Nordkorea sind laut inoffiziellen Angaben aus Washington die drei obersten Militärs von ihren Posten entfernt worden. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, bestätigte den Vorgang und bezog sich dabei auf eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.

ganzer Artikel hier:

https://derstandard.at/2000080901006/US-Regierungsvertreter-Drei-Top-Militaers-in-Nordkorea-abgesetzt 5. Juni 2018

