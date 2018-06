Seit über fünfzig Jahren baut Israel im Negev Nuclear Research Center bei Dimona Atomwaffen – zu Beginn mit Unterstützung Frankreichs und der USA. Israel lässt keine Inspektionen seiner Atomanlagen zu, weil es als einzige Atommacht im Nahen und Mittleren Osten dem Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten ist; der Iran hat diesen Vertrag bereits vor 50 Jahren unterzeichnet.

Erklärung zum Video: http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP07718_060618.pdf

