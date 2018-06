Dennis Rodman, ehemaliger NBA-Basketballspieler und enger Freund Kim Jong-uns, erwägt, für den geplanten Gipfel am 12. Juni nach Singapur zu reisen. Er könnte eine Vermittlerrolle übernehmen. Rodman ist der Ansicht, er habe Kim geholfen, Trump zu verstehen.

Siehe: https://deutsch.rt.com/asien/71030-dennis-rodman-wird-bei-trump-kim-gipfel-in-singapur-vermitteln/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge