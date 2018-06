Berlin Mi, 13. Juni – Nein zur NATO. Nein zu Trumps Kriegen. Gastgeber: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

, GLS Sprachschule, Berlin

Die weltpolitische Lage wird immer bedrohlicher. Der neue US-Präsident wischt Verträge vom Tisch wie Altpapier. Es droht ein neues nukleares Wettrüsten in Europa, und das Aufflammen des Konflikts mit dem Iran. Der blutige Bürgerkrieg in Syrien kann jeden Moment in einen Krieg der Großmächte umschlagen. Aber die Bundesregierung folgt noch immer eifrig der Eskalationspolitik mit Bundeswehrsoldaten im Osten Europas und im Nahen Osten und der Aufrüstungsagenda der NATO, die sich weiter zum Ziel setzt, die Militärausgaben der Bundesrepublik auf 70 Milliarden Euro pro Jahr zu verdoppeln. Das darf nicht so weitergehen. Welche politischen Alternativen bietet DIE LINKE zu dieser Politik an? Welche Aktivitäten können wir entfalten, um Friedenspolitik größere Geltung zu verschaffen und wieder mehr Menschen zu erreichen? Darüber möchten sich die Abgeordneten der Bundestagsfraktion der LINKEN mit prominenten Gästen austauschen, wie u.a. Oskar Lafontaine, Alexander Rahr und Harald Kujat – und mit Dir/Ihnen.

Dazu laden wir herzlich ein.

ABLAUF

18 Uhr Begrüßung

Heike Hänsel, MdB, Stellv. Fraktionsvorsitzende, Leiterin AK Außenpolitik

18.05 Uhr Die NATO und die sicherheitspolitische Lage in Europa heute

Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. im Bundestag

18.15 Uhr Musik

Tino Eisbrenner, Sänger, Songpoet, Schauspieler

18.25 Uhr Interviews zum Verhältnis Deutschland – Russland heute

Sevim Dağdelen, MdB, Stellv. Fraktionsvorsitzende, Sprecherin für Abrüstungspolitik im Gespräch mit

Harald Kujat, Ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr;

Alexander Rahr, Projektleiter des Deutsch-Russischen Forums

19 Uhr Die Politik der USA und die gegenwärtige Krise in der internationalen Politik

Oskar Lafontaine, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Landtag des Saarlandes

19.15 Uhr Pause

19.30 Uhr Videobotschaft

Kate Hudson, Vorsitzende der Kampagne für Nukleare Abrüstung (CND), Großbritannien

19.35 Uhr Podiumsgespräch

Die Politik der Bundesrepublik und die Friedensbewegung

Wolfgang Gehrcke, Friedenspolitiker der LINKEN;

Christine Hoffmann, Generalsekretärin Pax Christi;

Ludo de Brabanter, Sprecher der Initiative Abrüstung für Entwicklung/VREDE/Belgien;

Alexander S. Neu, MdB, Obmann im Verteidigungsausschuss

Kathrin Vogler, MdB, Sprecherin für Friedenspolitik

mit anschließender Diskussion

20.20 Uhr Musik

Tino Eisbrenner

20.30 Uhr Zusammenfassung und Ausblick

Tobias Pflüger, MdB, Sprecher für Verteidigungspolitik

Um Anmeldung unter https://www.linksfraktion.de/termine/detail/nein-zur-nato-nein-zu-trumps-kriegen/ wird gebeten.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge