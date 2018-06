Türkei: Zehntausende von Syrern kehren heim, um das Zuckerfest zu feiern

https://deutsch.rt.com/kurzclips/70960-tuerkei-zehntausende-von-syrern-kehren-heim/5.06.2018



Tausende von syrischen Flüchtlingen und Migranten haben die türkische Grenze nach Syrien überquert, um das Ende des heiligen Monats Ramadan zu feiern, wie die in der Nähe der Grenze in der südlichen türkischen Provinz Kilis angefertigten Aufnahmen vom Montag zeigen. Nach Angaben der türkischen Behörden haben mehr als 74.000 Syrer spezielle Online-Registrierungen durchgeführt, um die türkische Grenze nach Syrien überqueren zu können, wobei allein am Montagmorgen 30.000 Syrer diese übertraten.

