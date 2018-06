Plenum Friedenskoordination Berlin – Thilo Gräser, Journalist bei Sputniknews, berichtet über den fortgesetzten Konfrontationskurs und langfristige Interessen des Westens gegenüber Russland.

Plenum der Friedenskoordination Berlin (FRIKO) am 3.6.2018

Der Journalist Thilo Gräser berichtet, ausgehend von der Münchener

Sicherheitskonferenz, bei der er anwesend war, über den fortgesetzten

Konfrontationskurs und die langfristigen Interessen des Westens gegenüber

Russland.

Tilo Gräser, arbeitet seit 2017 als Journalist für die russische Nachrichtenagentur Sputniknews, zuvor Pressereferent der Volkssolidarität, von 1999 bis 2001 Pressesprecher der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Redakteur bei der jungen Welt, freier Journalist ND, die junge Welt, Freitag und Ossietzky.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge