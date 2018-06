Mehr als ein Jahr nach ihrem Beginn ist die Kampagne rund um eine angebliche staatliche Schwulenverfolgung in Russlands Teilrepublik Tschetschenien weitgehend zusammengebrochen. Auch die vermeintlich selbstlos vom Westen Geretteten sind vergessen.

von Gert-Ewen Ungar

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/70786-schwulenverfolgung-in-tschetschenien-aktueller-stand/

