Pressekonferenz im Kanzleramt: Tilo Jung fragt Israels Premierminister Netanjahu & Kanzlerin Merkel: Über von Netanjahus Regierung geplante Annexion der Westbank, Ende der israelischen Besatzung, deutsche Rüstungsdeals bei permantem Völkerrechtsbruch

Erstmals durfte Tilo heute im Kanzleramt bei einer Pressekonferenz Fragen stellen. Und dann gleich an Israels Premierminister Benjamin Netanjahu & Kanzlerin Merkel. Themen: Die von Netanjahus Regierung geplante Annexion der Westbank („Regularization Law“), ein Ende der israelischen Besatzung und deutsche Rüstungsdeals bei permantem Völkerrechtsbruch…

Ohne deutsche Übersetzung von Phoenix: https://www.youtube.com/watch?v=Yi7gvPYlTSk

Gesamte PK in Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=w1Si0i2LxFYauf Deutsch https://www.youtube.com/watch?v=O44I8ST93cU

