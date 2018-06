Babtschenko – Wahnsinniger geht’s nicht mehr

Die merkwürdige Geschichte um die von der ukrainischen Regierung inszenierte Ermordung des „Anti-Putin-Journalisten“ Arkadi Babtschenko hat eine weitere, noch merkwürdigere Wendung genommen. Ein Kommentar von Rainer Rupp.

Hier: https://deutsch.rt.com/meinung/70919-babachenko-wahnsinniger-gehts-nicht-mehr/

SBU mit weiterem Eigentor: Babtschenkos Dossier mit Moskauer Anschrift veröffentlicht

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hat ein Dossier des Journalisten Arkadi Babtschenko veröffentlicht, dessen vom SBU selbst inszenierte Ermordung Ende Mai Schlagzeilen gemacht hatte. Internetnutzern sind in diesem Dokument Unstimmigkeiten aufgefallen. Siehe: https://deutsch.rt.com/europa/70991-sbu-trumpft-weiter-babtschenkos-dossier/

