Colonia Dignidad – wie steht es um die Aufarbeitung? – Di, 12.6.2018, Mehringhof, Berlin

>

> Gespräch mit Myrna Troncoso, Sprecherin der Agrupación de Familiares de

> Detenidos Desaparecidos (AFDD) der chilenischen Städte Talca, Parral und

> Linares

>

> Während der chilenischen Militärdiktatur (1973-90) wurden in der Colonia

> Dignidad in Südchile etwa hundert politische Gefangene ermordet. Der

> chilenische Geheimdienst DINA unterhielt dort in Zusammenarbeit mit der

> Führungsgruppe der deutschen Sektensiedlung ein Folterlager.

>

> Auch vor und nach der Zeit der Diktatur wurden viele der Bewohner_innen der

> Colonia Dignidad und auch Chilen_innen aus der Umgebung dort grausam

> misshandelt: sexueller Missbrauch, Sklaverei, zwangsweise Verabreichung von

> Psychopharmaka, Freiheitsberaubung und vieles andere mehr gehörten zum

> Alltag in der streng abgeschotteten Siedlung.

>

> Im Juni vergangenen Jahren hat der Bundestag einstimmig einen

> Entschließungsantrag zur Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad

> verabschiedet. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, gemeinsam mit

> dem chilenischen Staat die juristische, politische und historische

> Aufarbeitung voranzubringen. Bis zum 30.6.2018 sollen Konzepte für

> Hilfsmaßnahmen für die Opfer und die Errichtung einer Gedenkstätte der

> Colonia Dignidad vorgelegt werden.

>

> Myrna Troncosos Bruder Ricardo, Mitglied der Bewegung der Revolutionären

> Linken (MIR), wurde 1974 von der DINA entführt und mutmaßlich in der Colonia

> Dignidad ermordet. Myrna ist Sprecherin des Angehörigenverbandes der

> Verschwundenen in der Region und kämpft seit Jahrzehnten für die Aufklärung

> der an ihren Familienmitgliedern begangenen Verbrechen und die Bestrafung

> der Täter_innen.

>

> Das Gespräch findet in spanischer Sprache statt, Übersetzung ins Deutsche

> nach Bedarf.

>

> Dienstag, 12.6.2018, 19 Uhr im FDCL, Mehringhof, Gneisenaustr. 2a, 10961

> Berlin,

>

> Theateraufgang, 5. Stock.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge