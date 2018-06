Bitte unterstützt die Initiative für ein Inserat im Berliner Tagesspiegel: Hetze gegen Russland – nicht in unserem Namen!

Weil die konfrontative Politik der NATO-Staaten gegen Russland auf allen Ebenen immer schärfer wird, will die Berliner Friedenskoordination anlässlich des 77. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion, erneut mit einer Anzeige im Tagesspiegel auf die gefährliche Situation aufmerksam machen.

„Am 22. Juni 1941 überfiel das faschistische Deutschland die Sowjetunion. Ein Raub- und Vernichtungskrieg begann, dem 27 Millionen Sowjetbürgerinnen und -bürger zum Opfer fielen. Niemand hat zur Befreiung Europas vom Faschismus so viel beigetragen wie die Völker der Sowjetunion. Heute wird Russland in unverantwortlicher Weise wieder als Feind dämonisiert und als Bedrohung aufgebaut.

Doch wer bedroht wen? Unter Missachtung aller Zusagen ist die NATO – und mit ihr die Bundeswehr – mit schwerem Kriegsgerät und regelmäßigen Manövern bis an die russische Westgrenze vorgedrungen. Ein NATO-Großmanöver in unmittelbarer Nähe Russlands ist für den Herbst geplant. Obwohl Russland letztes Jahr seine Rüstungsausgaben um 20 Prozent auf 66 Mrd. Dollar gesenkt hat und noch weiter senken will, plant die NATO ihre jetzigen Ausgaben von 900 Mrd. Dollar noch weiter zu erhöhen. Mit unbewiesenen Behauptungen, Vorverurteilungen und sich anschließenden Sanktionen hebelt die „westliche Wertegemeinschaft“ Völkerrecht und rechtsstaatliche Grundsätze aus und verschärft die Spannungen. Krieg in Europa – auch auf deutschem Boden – ist wieder denkbar geworden.

Unser Land trägt eine besondere historische Verantwortung für den Frieden mit Russland und in Europa. Deswegen verlangen wir von der Bundesregierung, der dringenden Entspannungspolitik mit Russland von westlicher Seite den Weg zu bereiten und der „Vergiftung des Denkens“ (Günter Verheugen) Diskussionsprozesse entgegen zu setzen, die mit Vernunft und Sachlichkeit geführt werden.

Kundgebung am 22. Juni 2018 • 18.00 Uhr • Platz des 18. März am Brandenburger Tor„

Wer mitmachen will, muss folgendes tun: Mindestens 20€ auf das Konto der Friedensinitiative Wilmersdorf überweisen: Kontoinhaberin Eleonore v. Wimmersperg IBAN: DE52 1005 0000 1061 3814 60 Kennwort: Inserat 18

per E-Mail bis spätestens 12.Juni den Namen mitteilen, der unter der Anzeige erscheinen soll und wann ihr wieviel Geld überwiesen habt an: juttakausch@web.de

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge