Aggressive Expansionsstrategie der NATO gegenüber Russland

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden von der NATO die Beziehungen zu ehemaligen Mitgliedern des Warschauer Paktes, der Jugoslawischen Republik, gepflegt. Mehrere traten 1999 der NATO bei (Polen, Ungarn, Tschechische Republik), 2004 (Litauen, Lettland, Estland, Rumänien, Slowakei, Slowenien), 2009 (Albanien und Kroatien) und der jüngste, Montenegro, traten 2017 bei – insgesamt also zu 29 Staaten.

Albanien, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei , Slowenien, Spanien, der Türkei, Grossbritannien und die USA.

Derzeit sind Bosnien und Herzegowina, Georgien, Mazedonien und die Ukraine aufstrebende Mitglieder. Zukünftige Mitgliedschaft ist auch das Thema der kontroversen Diskussion in Schweden, Finnland und Serbien. In der Ukraine ist die Unterstützung und Ablehnung der Mitgliedschaft weitgehend ethnisch und nationalistisch gespalten. Die Eingliederung von Ländern in die NATO, die ehemals Mitglieder des Warschauer Pakts waren, ist der Grund für große Spannungen mit Russland.

