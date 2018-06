US-Abgeordnete Tulsi Gabbard: Schluss mit den sinnlosen Interventionskriegen – Rede auf der Democratic Party State Convention in Waikoloa on Hawaiʻi Island 26.-27.5.2018

Die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard (D-HI) ist eine der führenden Stimmen für den Frieden im Kongress, die sich gegen kontraproduktive Regimewechsel-Kriege ausspricht und vor einer Militäraktion für die Zustimmung des Kongresses eintritt. Vor kurzem trat sie einer parteiübergreifenden Koalition von 88 Kongressabgeordneten bei, in der sie Präsident Trump aufforderte, den Kongress zu konsultieren und die Genehmigung zu erbitten, bevor er den Einsatz der US-Streitkräfte gegen Syrien anordnete. Sie hat sich auch dafür eingesetzt, den Regimewechselkrieg in Syrien zu beenden, und hat die Unterstützung der USA für Saudi-Arabien im Jemen-Bürgerkrieg verurteilt.

