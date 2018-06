URL: http://www.actvism.org/politics/event-deutsch-abby-martin-interview/



INFO: In diesem Video spricht Abby Martin, eine bekannte US-amerikanische Journalistin und politische Aktivistin, auf der von acTVism organisierten Veranstaltung „Globale Themen im Kontext 2.0“ über die amerikanische Vormachtstellung in der heutigen globalen Weltordnung und deren Auswirkungen auf die Brandherde der Welt wie Syrien oder Palästina und die Machtkämpfe mit Russland und Nord Korea, die für den globalen Frieden eine außerordentliche Bedrohung darstellen. Die Veranstaltung wird von acTVism’s Chefredakteur Zain Raza moderiert. Ein Video der gesamten Veranstaltung finden Sie hier. Die Übersetzungen der Interviews mit Glenn Greenwald und Jill Stein werden bald folgen!

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge