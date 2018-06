Mit dem Europäischen Verteidigungsfonds zur strategischen Autonomie – EU will europaweite Rüstung fördern, darunter auch Autonome Waffensysteme (Heise.de)

„Was da beschlossen wurde, macht mich fassungslos“, kommentierte auch die Europa-Abgeordnete Sabine Lösing (Linke). Sie verweist auf den Entschließungsantrag, auf den sich Konservative, Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke 2014 geeinigt hatten. Demnach solle „die Entwicklung, Produktion und Verwendung von vollkommen autonom funktionierenden Waffen, mit denen Militärangriffe ohne Mitwirkung des Menschen möglich sind“, verboten werden.

weiter hier

https://www.heise.de/tp/features/Mit-dem-Europaeischen-Verteidigungsfonds-zur-strategischen-Autonomie-4059642.html

