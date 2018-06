Sahra Wagenknecht wird in der Bevölkerung immer beliebter. Prominente Unterstützer. Über 20 Prozent bevorzugen die Linke-Politikerin als Kanzlerin.

Die von Wagenknecht und Ehemann Oskar Lafontaine angestoßene Debatte über eine linke Sammelbewegung hat laut Medienberichten prominente Unterstützer, wie den Liedermacher Konstantin Wecker, den Schriftsteller Ingo Schulze und die Grünen-Politikerin Antje Vollmer.

Ein Zusammenbruch der Beziehung zwischen dem Westen und Russland könnte die globale Stabilität gefährden. Darauf weisen angesehene deutsche Politiker Helmut Schäfer, Edmund Stoiber, Horst Teltschik, Günter Verheugen und Antje Vollmer in einem Gastbeitrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hin.

„Mit großer Sorge beobachten wir den sich zuspitzenden Konflikt zwischen Russland und dem Westen. Gegenseitige Sanktionen, die Schließungen von Einrichtungen und Dialogforen, die einmal der Verständigung und Kooperation dienten, folgen in immer schnellerem Rhythmus. Wir haben es inzwischen mit einer beunruhigenden Entfremdung zu tun. Das gegenseitige Verhältnis ist bestimmt von gegenseitigen Schuldzuweisungen, Verdächtigung und militärischen Drohgebärden“, heißt es.

