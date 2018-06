Wo bleibt jetzt die Unterstützung der Friedensbemühten für Präsident Macron? (kein-militaer-mehr.de)

https://www.kein-militaer-mehr.de/10/aktuelles.html

Es macht Hoffnung auf normale Beziehungen zu Russland, wenn der französische Staatspräsident Macron auf dem „Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg“ feststellt, dass die „Nichterfüllung“ der von der NATO übernommen Verpflichtungen seit 20 Jahren die Ursache für Russlands Misstrauen und seine Befürchtungen gegenüber NATO sind.

Welche Versprechen sind wohl, trotz „öffentlicher Proteste angesehener US-Politiker“ den Nationalisten und Revanchisten der ehemaligen „Warschauer-Pakt-Staaten“ für ihren Eintritt in die NATO gemacht worden? (In die Ukraine sind z. B. 5 Milliarden US-Dollar „investiert“ worden) Es bleibt die Frage, ob der Ungeist der Gewalt noch gestoppt werden kann, wenn nicht „weitere“ regierende dem Beispiel Macrons folgen und ihrerseits auf nicht eingehaltene Zusagen des Westens gegenüber Russland hinweisen.

Notwendig ist auch, dass sich Stimmen aus den Medien und der Politik dieser realistischen Sicht anschließen.

Macron beim St. Petersburger Wirtschaftsforum:

Westlicher Politiker räumt Fehler des Westens ein, 28.05.2018

https://de.sputniknews.com/kommentare/20180528320902842-macron-st-petersburg-besuch-bedeutung/

Putin beim St. Petersburger Wirtschaftsforum:

Putins Rat an Westen: „Rote Linie“ nicht überschreiten, 26.05.2018

https://de.sputniknews.com/politik/20180526320878088-putin-westen-ukraine-rote-linie/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge