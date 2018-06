aus einem Schreiben an die deutsche Bundeskanzlerin und die Fraktionsvorsitzenden von CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen:

Den drohenden Dritten Weltkrieg verhindern

„Wir empfehlen der Bundesregierung, ihre diplomatischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um das von den Präsidenten Frankreichs, der Russischen Föderation, der deutschen Bundeskanzlerin und dem Staatschef der Westukraine unterzeichnete Minsker Abkommen II zum Durchbruch zu verhelfen und die Kiewer Regierung zu veranlassen, den vereinbarten Maßnahmenkomplex zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen endlich in Angriff zu nehmen. Dazu gehört, dass jegliche Kampfmaßnahmen gegen die Volksrepubliken Donezk und Lugansk eingestellt werden. Dem US-Präsidenten sollte die Gefahr eines Atomkriegs deutlich gemacht werden.

Von äußerster Wichtigkeit ist die Ablehnung jeglicher Hetze gegen Russland und der Koreanischen Volksrepublik, verbunden mit friedenserhaltenden diplomatischen Aktivitäten zur Verhinderung der größten Katastrophe des Jahrhunderts.

Den Fraktionen und Abgeordneten des Deutschen Bundestages der CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen wird empfohlen, die Bundesregierung zu entsprechenden Aktivitäten zu drängen und in einer Aktuellen Stunde im Bundestag die Öffentlichkeit über die drohende Kriegsgefahr und die Rolle der Bundesregierung zu informieren.“

Auf Initiative des Bündnisses für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde e.V. (BüSGM) Siehe Pressemitteilung: http://bit.do/ekVr8

