Wird Deutschland bald Kampfdrohnen haben? Sondervorführung des preisgekrönten Dokumentarfilms NATIONAL BIRD – anschl. Diskussion So, 3.5.2018

15 bis 17.45 Uhr, Kino XENON, Kolonnenstrasse 5-6

mit Aussagen von US-Drohnen-Whistleblower*innenn des Afghanistan-Krieges und anschließender Diskussion mit Drohnen-Experten der LINKEN, der SPD sowie aus der Friedensbewegung:

Thomas Kachel, verteidigungspolitischer Referent der LINKE im Bundestag,

Karl-Heinz Niedermeyer, Sprecher des Fachausschuss für Internationale Politik, Frieden und Entwicklung der SPD Berlin,

Elsa Rassbach deutsch-amerikanischen Friedensaktivistin, Vertreterin zu Kampfdrohnen bei der DFG-VK und Attac und Sprecherin CODEPINK in Deutschlan

Der Dokumentarfilm NATIONAL BIRD begleitet Menschen, die entschlossen sind, das Schweigen über eine der umstrittensten militärischen Maßnahmen der jüngeren Zeit zu brechen: Den Drohnenkrieg. Im Zentrum des Films stehen zwei Kriegsveteraninnen und ein Kriegsveteran der US-Air-Force. Trailer und mehr zum Inhalt und Film-Team sowie Erwerb des Films sind hier zu finden: http://nationalbird-derfilm.de

Die LINKE Tempelhof-Schöneberg lädt aus aktuellem Anlass zur breiten fraktionsübergreifenden Diskussion über den Drohnenkrieg ein. Das Verteidigungsministerium plant Anfang Juni 2018 einen Leasingvertrag mit der Firma Airbus für die Beschaffung von sieben bewaffnungsfähigen israelischen Drohnen durch den Haushaltsausschuss im Bundestag bewilligen zu lassen. Es wären die ersten bewaffnungsfähigen Drohnen für die Bundeswehr.

Im Juni 2017 hatte die SPD sich geweigert, einem Leasingvertrag für die Heron TP Drohnen zuzustimmen, damit war er durchgefallen. Dies wurde weltweit registriert. So schrieb ein bekannter US-Drohnenkriegsexperte in seinem Blog: „Zum ersten Mal in der Geschichte hat sich ein Gesetzgeber dagegen entschieden, Drohnen zu bewaffnen…mit Signalwirkung für alle, die sich im Deutschen Bundestag um Menschenrechte und Ethik bemühen, und eine vorbildliche Position, die in starkem Gegensatz dazu steht, dass im US-Kongress menschenrechtliche Aspekte der Tötung durch Drohnen keine Rolle spielen.”

Wir hoffen, dass die SPD-Mitglieder des Haushaltsausschusses und des Verteidigungsausschusses diesmal wieder, wie die meisten Oppositionsparteien, die Kampfdrohnen-Beschaffung verweigern werden.

Weitere Infos:

http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/termine/detail/zurueck/termine-11/artikel/wird-deutschland-bald-kampfdrohnen-haben/

http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/uploads/media/Deutschland_bald_Kampfdrohnen_.pdf

https://www.facebook.com/events/561585917572266/

