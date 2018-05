Bilder von der Anti-US-Militärtransport Demo in Brandenburg am 29.5.2018

Ami Go Home Demo – Brandenburg 28 05 2018

Nein zu US-Militärtransporten durch Brandenburg!

JA zu Frieden mit Russland!

hier mehr Bilder auf dem Blog von Alant Jost

http://mona-lisa.org/Ami-Go-Home-Demo-Brandenburg-28-05-2018/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge