“Friedensunterhändler” Mike Pompeo: Gibt einen CIA-Plan den Staatschef Nordkoreas Kim Jong-un zu ermorden? (Global Research)

Von Prof. Michel Chossudovsky

Global Research 27. Mai 2018

english: http://bit.do/ekAxp

Im Mai letzten Jahres beschuldigte Nordkorea sowohl die CIA (angeführt von Mike Pompeo) als auch den Nationalen Nachrichtendienst Südkoreas(NIS), „einer missglückten Verschwörung zur Ermordung ihres Staatschefs Kim Jong-un mit einer biochemischen Bombe während einer Militärparade in Pjöngjang . “

Weder die CIA noch das Weiße Haus reagierten auf diese Vorwürfe.

Während Presseberichte die „lange Geschichte“ der CIA in Bezug auf politische Morde bestätigten, wurden die Vorwürfe Nordkoreas beiläufig zurückgewiesen.

Laut The Guardian (5. März 2017)

„Die CIA hat eine lange Geschichte, Staatschefs auf der ganzen Welt zu töten. US-Geheimdienst hat seit 1945 erfolgreich eine Reihe von Staatschefs absetzen oder töten können, war aber gezwungen, nach einer Untersuchung des Senats in den 1970er Jahren diese Aktivitätenzu reduzieren “

Nach Angaben des nordkoreanischen Ministeriums für Staatssicherheit hat die CIA ihre alten Metoden nicht aufgegeben. In einer Erklärung vom Freitag beschuldigte sie den Geheimdienst der CIA und Südkoreas, hinter einem mutmaßlichen Mordanschlag an ihrem Führer Kim Jong-un gestanden zu haben.

Mike Pompeo’s unangekündigte Mission in Seoul am 1. Mai 2017.

Was die westlichen Medien nicht bemerkten, war, dass das mutmaßliche Attentat gegen den Vorsitzenden Kim am 5. Mai 2017, 5-6 Tage nach der Ankunft von Mike Pompeo in Seoul stattfand. Pompeo war am Wochenende vom 29./30. April für nicht zuvor unangekündigte Konsultationen mit seinen Kollegen vom südkoreanischen Geheimdienst gereist. Ist es relevant? Die Angelegenheit muss sorgfältig untersucht werden.

Ebenfalls von Bedeutung war das angeblich gescheiterte Attentat, die vier Tage vor den Wahlen am 9. Mai stattfand, die zur Amtseinführung von Präsident Moon am 10. März 2017 führten:

29.-30. April 2017: Ankunft von Mike Pompeo in Seoul in Begleitung seiner Ehefrau.

1. Mai 2017 in Seoul: Pompeo Konsultationen mit Geheimdienst- und Militärkollegen, mit dem US-Militär und der US-Botschaft.

5. Mai 2017, Pjöngjang: Angebliches gescheitertes Attentat gegen Kim Jong-un

9. Mai 2017: Nationale Wahlen in Südkorea.

10. Mai 2017: Amtseinführung von Präsident Moon Jae-in.

Der Zeitpunkt für Pompeos Treffen in Seoul war entscheidend: Anfang Mai 2017 unterstand das Geheimdienstteam des Nationalen Nachrichtendienstes Südkoreas (alias KCIA) unter der Leitung von Langleys Gesinnungsgenossen Lee Byung-ho der von der von Amtsenthebung bedrohten Präsidenten Park Geun -Hye (die Tochter des verstorbenen Diktators Park Chung-hee der 1979 bei einem Attentat ums Leben kam).

Die südkoreanischen Medien bestätigten, dass Pompeo hinter verschlossenen Türen Treffen mit NIS-Spionagechef Lee Byung-ho sowie „hochrangigen Beamten im Präsidialamt“ unter der Leitung des amtierendem Präsidenten Hwang Kyo-ahn abhielt. (Hwang Kyo-ahn war Justizminister und Premierminister in der Regierung der jetzt angeklagten Präsidentin Park Geun-hye).

Das Team des Nationalen Nachrichtendienst Südkoreas (NIS) während der Präsidentschaft von Frau Park (bereits von ihrem Vorgänger ernannt ) war aktiv an einem illegalen Propaganda-Betrug beteiligt, um die Abstimmung bei den Wahlen 2012 zu beeinflussen, die zum Sieg von Frau Park führten. Nach ihrer Amtsenthebung und der Wahl von Präsident Moon wurden rechtliche Schritte eingeleitet gegen:

„Lee Byung-ho [der Mike Pompeo am 1. Mai 2017 kennenlernte] und zwei weitere NIS-Chefs während der Park-Regierung, die verdächtigt werden, dem Top-Büro Milliarden von Won aus dem Sonderaktivitätenbudget der Spionageagentur zur Verfügung gestellt zu haben. Der Nationale Nachrichtendienst (NIS) ist von der Offenlegung befreit, wenn die Mittel, die für geheime Sicherheitsmaßnahmen bereitgestellt werden, verwendet werden. „(KBS World Radio, 10. November 2017)

Nach Moons Amtsantritt am 10. Mai 2017 wurde Sok Hoon zum neuen Chef des Nationalen Nachrichtendienstes (NIS) ernannt. Während ein großer Personalwechsel innerhalb der Spionageagentur unternommen wurde, war Suh Hoons Ernennung dennoch vom CIA formell genehmigt worden. Die wichtige Frage, die sich stellt ist: Hat die CIA die Kontrolle über ihre historische Kontrolle über den National Intelligence Service (NIS) der Südkoreas verloren?

Es ist eine bittere Ironie, dass ein paar Monate später im Oktober 2017 (siehe SCMP-Bericht) der CIA-Direktor Mike Pompeo (jetzt Aussenminister) im Scherz sowohl eine Antwort verweigert hat, aber eine Frage anerkannt hat, allerdings ohne direkten Bezug auf den angeblichen Mordversuch am 5. Mai 2017 während einer Militärparade in Pyonyang, dass es eine Verschwörung zur Ermordung des Vorsitzenden Kim gibt, die Teil der langjährigen Geschichte der CIA in Bezug auf politische Morde ist.

„Wenn Kim Jong-un plötzlich stirbt, fragen Sie mich nicht danach, sagte der CIA-Chef“

„Mit allem Respekt, wenn Kim Jong-un angesichts der ganzen langen Geschichte der CIA verschwinden sollte, werde ich einfach nicht darüber reden“, sagte der CIA-Direktor am Donnerstag, als er gefragt wurde, was passieren würde, wenn Kim plötzlich sterben würde.

Wir werden eine sehr viel bösartigere Agentur werden.

… „Der Präsident hat es sehr deutlich gemacht. Er ist bereit, dafür zu sorgen, dass Kim Jong-un nicht in der Lage ist, Amerika in Gefahr zu bringen. Mit militärischer Gewalt, wenn nötig. „

Es ist eine bittere Ironie, dass derselbe Mike Pompeo, der beiläufig auf die „CIA-Geschichte“ politischer Morde Bezug nimmt, jetzt eine zentrale Rolle spielt in den „Friedens“-Verhandlungen mit Pjöngjang.

Der Chef der Chef des Nationalen Nachrichtendienstes (NIS), Suh Hoon, und Chung Eui-yong, der nationale Sicherheitsberater von Südkoreas Präsident Moon, wurden für einen Prozess der trilateralen Verhandlungen verantwortlich gemacht: Nordkorea-Südkorea-USA, mit ROK-Beamten als Vermittler. Am 6. März traf Chung Eui-yong zusammen mit vier weiteren hochrangigen Vertretern Südkoreas, darunter Suh Hoon, die Führung Nordkoreas in Pjöngjang.

Dieses Treffen am 6. März 2018 hatte die Bühne für das „geheime Treffen des ehemaligen CIA-Direktors“ in Pjöngjang bereitet: Derselbe Mike Pompeo, der angedeutet hatte, dass es Planungen für ein politisches Attentat auf Nordkoreas Staatschef Kim gab, war während der Osterferien zu Gesprächen nach Pjöngjang gereiste um mit der Führung Norkoreas die Bedingungen des Gipfels von Singapur auszuhandeln, der für den 12. Juni festgelegt wurde.

Die nordkoreanischen Führer waren sich der wirklichen Absicht von Pompeo voll bewusst. Sie spielten das Spiel trotzdem mit.

Der Friede stand nie auf der Tagesordnung der USA. Und das war die Realität schon vor der Ernennung von John Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater. Ziel ist es, den innerkoreanischen Dialog zu verschieben und einen einseitigen Prozess der „Denuklearisierung“ durchzusetzen.

Übersetzung Coop Anti-War Cafe Berlin, H.B.

The original source of this article is Global Research

Copyright © Prof Michel Chossudovsky, Global Research, 2018

