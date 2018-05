Menschenrechte und Medienfreiheit in der Ukraine -Konferenz der Bundestagsfraktion DIE LINKE . Berlin 11.6.2018

PROGRAMM

17.00–17.15 Uhr Eröffnung

Die außenpolitische Situation und die EU- Politik

gegenüber der Ukraine

Heike Hänsel, MdB, Leiterin des Arbeitskreises Außenpolitik,

Stellv. Fraktionsvorsitzende

17.15 – 18.00 Uhr Panel 1

Situation der Menschenrechte in der Ukraine

Elena Berezhnaya, Leiterin des »Institut für Rechtspolitik

und Soziales«, Ukraine

Elena Bondarenko, Leiterin des »Zentrum Freies Wort«,

Ukraine

Pavlo Lysianskyi, Leiter der NGO »Östliche Menschenrechts-

gruppe«, Ukraine

Moderation Andrej Hunko, MdB, Europapolitischer

Sprecher der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

18.00–18.15 Uhr Pause

18.15–19.00 Uhr Panel 2

Medienfreiheit in der Ukraine

Igor Guschwa, Chefredakteur des regierungskritischen

Internetportals »Strana.ua«

Ulrich Heyden, Journalist, Russland

Ruslan Kotsaba, Journalist und Kriegsdienstverweigerer,

Ukraine

Olga Semchenko, Direktorin der »Media Holding Westi

Ukraina«

Moderation Zaklin Nastic, MdB, Menschenrechtspolitische

Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

19.00– 19.15 Uhr Pause

19.15 –20.00 Uhr Panel 3

Die Ukraine im internationalen Kontext

Sabine Fischer, Leiterin Forschungsgruppe Osteuropa

und Eurasien, SWP

Stefan Liebich, Außenpolitischer Sprecher der Fraktion

DIE LINKE. im Bundestag

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland

(angefragt)

Vadim Novinsky, Rada-Abgeordneter, Mitglied der Parlamenta-

rischen Versammlung des Europarates, Ukraine

Moderation Judith Benda, Leiterin Verbindungsbüro Brüssel

DIE LINKE. im Bundestag

20.00–20.15 Uhr Resümee

Andrej Hunko

Anmeldung erforderlich: http://bit.do/ekzFA

