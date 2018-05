„Frieden mit Russland! NEIN zu Aufrüstung, Atomwaffen und US-Militärtransporte durch Brandenburg! NEIN zur NATO-Aggression!“ – Friedensaktionskonferenz der DKP

Friedensaktionskonferenz Potsdam Frieden mit Russland! NEIN!

Wir leben in Zeiten … … in denen die Presse von einer „Ostfront“ spricht, für die Bundeswehrsoldaten ausreichend ausgerüstet sein müssten. … in denen US-Atomwaffen in Deutschland aufgerüstet werden und Panzer wieder gen Osten Richtung russische Grenze rollen – auch durch Brandenburg. … in denen eine Bundesregierung plant, den Verteidigungsetat nach NATO-Vorgaben innerhalb weniger Jahre auf über 70 Mrd. € zu verdoppeln. In diesen Zeiten ist es notwendig, dass alle friedensliebenden Menschen sich hierzulande zusammenschließen, um laut und deutlich zu sagen: Wir machen Eure Kriege nicht mit – wir widersetzen uns der NATO-Aufrüstung und -Kriegspropaganda gegen Russland! Wir wenden uns gegen eine Politik der Bundesregierung, die die Kriegsgefahr in Europa anwachsen lässt – und eine Politik, von der einzig und allein eine kleine Minderheit von Superreichen profitiert, die mit der Rüstungsproduktion und Unterdrückung fremder Völker ihre Profite sichert. Deshalb lädt die Deutsche Kommunistische Partei Potsdam & Umland und eine Reihe Unterstützer zu einer Friedens-Aktionskonferenz unter dem Motto „Frieden mit Russland – NEIN zur NATO-Aggression!“ ein. Wir sind der Meinung: Wir müssen uns in Brandenburg vernetzen, gemeinsam diskutieren und widersetzen.

Konferenzprogramm Vortrag und Diskussion zu folgenden Themen: Gegen die „NATO-Ostfront“ – raus aus der NATO!

Referent: Klaus Hartmann, Vorsitzender Deutscher Freidenker-Verband NEIN zu Atomwaffen – JA zum Atomwaffenverbot!

Hauptreferentin: Prof. Dr. Helga Hörz, Philosophin

Koreferenten: Dr. Hans-Peter Jung, Vertreter der IPPNW Brandenburg, Anne Balzer, ICAN Germany Die konstruktive Außenpolitik Russlands

Referent: Prof. Dr. Anton Latzo, Historiker Die Rolle Russlands in Syrien

Referentin: Karin Leukefeld, freie Journalistin, Buchautorin und Nahost-Korrespondentin Podiumsdiskussion zum Thema:

Was tun in Brandenburg für den Frieden!?

Auf dem Podium sitzen (Stand 13. Mai 2018):

• Anne Balzer, ICAN Germany

• Horst Jäkel, Friedenskoordination Potsdam

• Stefanie König, Vorsitzende DKP Potsdam

• Bernd Lachmann, stellvertr. Vorsitzender DIE LINKE Potsdam-Mittelmark

• Ralf Lux, Vorsitzender Brandenburgischer Freidenkerverband Friedens- und Kampflieder zum 120. Geburtstag von Hanns Eisler

Gesang und Klavier: Klaus Linder

Samstag, 7. Juli 2018

11.00 – 18.00 Uhr (Einlass: 10.30 Uhr)

Bürgerhaus am Schlaatz

Schilfhof 28, 14478 Potsdam

Weitere Infos zur Anfahrt: http://www.buergerhaus-schlaatz.de/service/16-anfahrt-zum-buergerhaus-am-schlaatz Eintritt frei – um Spenden wird gebeten! Veranstalter: Deutsche Kommunistische Partei Potsdam & Umland Unterstützer der Konferenz: Brandenburgischer Freidenker-Verband e.V., Deutsch-Chinesischer Freundschafts­verein Ludwigsfelde e.V., DIE LINKE Kreisverband Potsdam, DIE LINKE Kreisverband Potsdam-Mittelmark, Friedenskoordination Potsdam, GBM e.V. Potsdam, IPPNW Brandenburg, RotFuchs-Förderverein e.V. Regionalgruppe Potsdam Kontakt und Presseanfragen: post@dkp-potsdam.info

