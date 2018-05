Russlandpolitik Maas hat es gewagt, eine SPD-Tradition anzurühren (SZ)

Von Mike Szymanski, Berlin 26. Mai 2018

– Außenminister Heiko Maas hat die Tonlage gegenüber Russland deutlich verschärft. So warf er Moskau „Aggressionen“ in der Ukraine und „zunehmend feindseliges“ Verhalten vor.

– Vielen SPD-Parteikollegen gefällt dieser neue Kurs nicht.

– Am Montag wollen die Genossen ihre Russlandpolitik diskutieren. Ein Treffen, bei dem sich Maas gegenüber seinen Parteikollegen erklären werden muss.

Hier weiterlesen: http://www.sueddeutsche.de/politik/russlandpolitik-maas-hat-es-gewagt-an-eine-spd-tradition-zu-ruehren-1.3992136

Siehe hierzu auch: Von Gabriel über Schulz zu Maas: Der Atlantic Council hat gewonnen

http://norberthaering.de/de/27-german/news/970-gabriel-maas

