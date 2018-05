Putins Rat an Westen: „Rote Linie“ nicht überschreiten (sputniknews)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat beim St. Petersburger Wirtschaftsforum westliche Länder vor der Überschreitung der „roten Linie“ in den Beziehungen zu Russland gewarnt.

Der Präsident rief den Westen zum Respekt gegenüber den Interessen Moskaus auf und drückte die Besorgnis aus, dass die Ausweitung der Nato eine Gefahr für Russland darstellen könne.

„Die Nato hat sich nicht nur den russischen Grenzen genähert. Wir haben den Verdacht, dass sie morgen auch die Ukraine einschließen und auch dort irgendwelche Radars und Flugabwehrsysteme stationieren wird“, sagte Putin.

Der Westen solle auch Russlands Interessen berücksichtigen und keine Grenzen überschreiten. „Es gibt bestimmte Grenzen, verstehen Sie, eine ‚rote Linie‘, die man nicht überschreiten darf. Berücksichtigen Sie auch unsere Interessen“, fügte er hinzu.

Putin erinnerte an die Rolle des Westens im Staatsstreich in der Ukraine. Demzufolge hätten die westlichen Länder den gewaltigen Machtwechsel dort nicht unterstützen sollen – denn es gebe ohnehin „pro-westliche Politiker“ in der Ukraine, wie etwa der ehemalige Präsident Wiktor Juschtschenko oder die Leiterin der Parlamentsfraktion der Partei „Batkiwschtschina“ (dt. „Vaterland“) und Ex-Regierungschefin, Julia Timoschenko.

https://de.sputniknews.com/politik/20180526320878088-putin-westen-ukraine-rote-linie/26.05.2018

