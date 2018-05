IMI-Analyse 2018/13: Konzeption der Bundeswehr Rüstung für den Neuen Kalten Krieg

Alexander Kleiß, Tobias Pflüger und Jürgen Wagner (19. Mai 2018)

Mit zunehmender Eile plant Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

(CDU), die Bundeswehr in der kommenden Legislaturperiode weiter

aufzurüsten. Als konzeptionelle Grundlage soll hierfür die „Konzeption

der Bundeswehr“ (KdB) dienen, die seit Ende April 2018 im Entwurf

vorliegt. Mit der Begründung, die Landes- und Bündnisverteidigung sei in

den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden, propagiert die KdB

faktisch eine Rüstungsoffensive gegen Russland. Dies dürfe jedoch nicht

auf Kosten der Fähigkeiten für Militäreinsätze im Globalen Süden gehen,

was schließlich in Forderungen mündet, buchstäblich in alle Richtungen

zu rüsten – und dementsprechend auch Gelder bereitzustellen.

Konsequenterweise forderte von der Leyen auf der Bundeswehrtagung am 14.

Mai 2018, den Rüstungshaushalt trotz der hohen Steigerungen der letzten

Jahre noch einmal in einer ganz anderen Dimension aufzuplustern.

die ganze Analyse hier:

http://www.imi-online.de/2018/05/19/kdb/

