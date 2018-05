„Darauf hofft weder Paris noch Moskau“ – Experte zu Russland-Frankreich Beziehungen (Sputniknews)

Jewgenii Ossipow, Experte des Instituts für Weltgeschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften, hat erklärt, was die Beziehungen der zwei Staaten verbessern könnte.

In seinem Kommentar zum gestrigen Gespräch des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, und des französischen Staatschefs, Emmanuel Macron, hat Ossipow die Meinung geäußert, dass die gemeinsame Stellungnahme bezüglich des Iran sowie die wirtschaftlichen Verbindungen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den Staaten führen könnten.

weiterlesen hier

https://de.sputniknews.com/politik/20180525320864509-paris-moskau-beziehungen-aufschwung-meinung/25.05.2018

