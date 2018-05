Nord-Süd-Dialog. „East Asia“ Symposium. Sicherheitspolitik in Okinawa. Eine Gelegenheit zur Neuorientierung Japans.

Am 21. Mai 2018 fand in Naha, der Hauptstadt des japanischen Inselarchipels Okinawa ein Symposium zum Thema Sicherheitspolitik in Okinawa statt. Professor Harima Honmori von der International Universität in Okinawa moderierte das Symposium, das von der Zeitung Okinawa-Times veranstaltet wurde.

Panelteilnehmer waren Yukihisa Fujita, Koji Yanagisawa ehem. Staatssekretär, US-Generalkonsul Joel Ellenrike, Professor Hiyori Higori

20% der zu Japan gehörenden Inselgruppe Okinawa sind mit US-Militärbasen besetzt. Die Mehrheit der Bewohner ist dagegen, weswegen es regelmäßig zu Protesten kommt.

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen auch das möglicherweise bevorstehende Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea und die bereits stattfindenden Verhandlungen zwischen den Regierungen Nord- und Südkoreas und die sich daraus ergebenen Konsequenzen für die Diskussionen um die US-Militärstützpunkte in Okinawa.

Die drei Experten aus Japan und den Vereinigten Staaten vertieften die Diskussionen über die Zukunft des Sicherheitsumfelds, einschließlich des Einflusses der Gipfeltreffen zwischen Japan und Nordkorea auf die US-Militärstützpunkte in Okinawa über die Umstände der koreanischen Halbinsel, die durch den Dialog Spannungen abbauen sollen.

Koji Yanagisawa, ehemaliger Ko-Vorsitzender des Kabinettssekretariats sagte, dass in dem Prozess der möglichen Beendigung des Koreakrieges noch in diesem Jahr vielleicht auch der Status der US-Truppen in Korea überprüft und diskutiert werden wird, und es vielleicht die Möglichkeit besteht , dass die US-Streitkräfte in Japan in diese Diskussion einbezogen werden. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sich der Konflikt zwischen den Nationen Nordostasiens entspannen könnte, und auch in Okinawa die Chance bestehe, den zukünftigen Weg zu überdenken.

Herr Yukihisa Fujita, stellvertretender Vorsitzender des Komitees zur Diskussion der Probleme im Umfeld der US-Militärbasis, das von einem überparteilichen Parlamentsmitglied gebildet wurde, sagte: „Hinsichtlich der Verlegung des US-Stützpunkts Henoko auf die US-Luftwaffenstation Futenma wurden grundlegende Daten zu Umwelt, Kosten, Bauzeit usw. nicht richtig überprüft.

Die Experten des Symposiums diskutieren offen über den Plan „und kritisierten den Umzugsplan auf die US-Luftwaffenstation Futenma.

Der US-Generalkonsul Joel Ellenrike entgegenete auf Kritik: „Dies ist die Antwort, für die japanische Regierung und die US-Regierung lange gebraucht haben, und es ist notwendig, die gemeinsame Vision Japan-USA zu verwirklichen.“

Das Symposium ist das erste in einer Reihe von fortlaufenden Veranstaltungen zum Thema „Peace and Economics“ in Okinawa.

hier ein kurzer Beitrag aus 2016 über den japanischen Widerstand gegen die US-Militärpräsenz in Okinawa:

