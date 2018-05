Israel im Kampf gegen die Menschenrechte: Tränengas-Drohnen als neuester Trend

Die „einzige Demokratie im Nahen Osten“ führt innovative Methoden im Vorgehen gegen Demonstranten vor. Ein israelisches Unternehmen profitiert dabei vom Einsatz von Drohnen, welche Tränengas direkt in die Menge tragen.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/70367-israel-im-kampf-gegen-menschenrechte-drohnen-traenengas-gegen-demonstranten-trend/

Interview mit einem ehemaligen israelischen Elitesoldaten:



„Wir Sniper sind zum Töten ausgebildet, wir stoppen keinen Protest“

Der ehemalige israelische Scharfschütze Nadav Weiman kritisiert seine Regierung und den Einsatz von Kampfsoldaten in Gaza – und beschreibt, wie es sich anfühlt, ein Leben zu beenden.

weiterlesen:

http://www.sueddeutsche.de/politik/protest-in-gaza-wir-sniper-sind-zum-toeten-ausgebildet-wir-stoppen-keinen-protest-1.3980319

