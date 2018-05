Bolton versucht den US-Präsidenten Trump zu überreden, die Regierung im Iran zu stürzen – von Gareth Porter (consortiumnews.com)

John Bolton hat sich möglicherweise zurückgenommen in seinen Äusserungen den Iran bombardieren zu wollen und gesagt, dass er nicht derjenige sei, der dies zu entscheiden hat. Aber er hat es nicht aufgegeben, Trump davon zu überzeugen, einen Regimewechsel in Teheran anzustreben, wie Gareth Porter erklärt.

Von Gareth Porter, 23. Mai 2018

Jetzt, da die Trump-Regierung den Iranvertrag entgleist hat, ist das alte Problem eines Regimewechsels im Iran wieder auf dem Tisch. Der nationale Sicherheitsberater John Bolton ist offensichtlich der führende Befürworter eines Regimewechsels innerhalb der US-Regierung, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass er begonnen hat, diese Politik mit Donald Trump in seinem ersten Monat im Weißen Haus voranzutreiben.

Bolton war Teil der mächtigen neokonservativen Fraktion der nationalen Sicherheitsbeamten in der Regierung von George W. Bush, die einen Plan zur Unterstützung des Regimewechsels im Iran hatte, der sich nicht viel von dem unterscheidet, was Bolton jetzt vorantreibt. Aber es war ein verrücktes Schema, an dem die Exil-Terroristen-Organisation Mujahideen-e-Khalq (MEK) beteiligt war, die niemals die Unterstützung von Präsident Bush hatte.

Für Bolton könnte sich die Geschichte jetzt wiederholen, wenn Trump sich seinem Plan für Regimewechsel im Iran widersetzt, so wie Bush es 2003 tat.

Trump fordert Veränderungen

Trump schien in der Vergangenheit mit der Idee eines Regimewechsels zu Iran zu liebäugeln. Während der Dezember-Proteste im Iran schrieb er auf Twitter, dass es Zeit für eine Veränderung sei, und bemerkte: „Das große iranische Volk wird seit vielen Jahren unterdrückt.“

Trumps Ablehnung des Atomdeals endete jedoch in einer Rhetorik, die das Ziel des Sturzes der Regierung der Islamischen Republik nicht direkt signalisierte. Stattdessen schlug Trump vor, dass „die iranischen Führer“ „eine neue und dauerhafte Vereinbarung treffen sollten, die dem gesamten Iran und dem iranischen Volk zugute kommt“. Er fügte hinzu: „Wenn sie das machen tun, bin ich bereit, willig und fähig.“

Ein paar Tage nach der Ankündigung von Trump vermied ein nicht näher benannter Vertreter des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) jede Andeutung in Richtung Regimewechsel und sagte gegenüber dem neokonservativen Washington Free Beacon: „Unsere erklärte Politik ist, das Verhalten des iranischen Regimes zu ändern.“

Jetzt hat Bolton eine noch explizitere Verleugnung erklärt und ABC mitgeteilt

News: „Das ist nicht die Politik der Trump-Administration. Die Politik der Regierung besteht darin, dafür zu sorgen, dass des im Iran nie zu möglichen Nuklearaktionen kommen kann. “

Und in der CNN Sendung „State of the Union“ sagte er: „Ich habe viele Dinge geschrieben und gesagt, als ich vollkommen unabhängig war. Ich stehe natürlich zu dem, was ich damals gesagt habe, aber das war meine Meinung. Der Umstand, in dem ich jetzt befinde, ist, dass ich der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten bin. Ich bin nicht der Entscheidungsträger für die nationale Sicherheit. “

Es ist nicht schwer zwischen den Zeilen zu lesen: Die implizierte Botschaft ist, dass seine Ansichten über einen Regimewechsel im Iran sich bei Trump bisher nicht durchgesetzt haben – bis zum jetzigen Zeitpunkt..

Bolton: Den Iran bombardieren

Bolton war lange Zeit einer der lautesten Befürworter einer solchen Politik, obwohl er besser bekannt ist als der prsäsenteste Befürworter des Konzepts der Bombardierung des Irans. Er war einer der am meisten begeisterten Vertreter ehemaliger US-Offizieller, die sich der MEK angeschlossen haben, einer Gruppe, die das Regime in Teheran mit Unterstützung der USA stürzen will.

Bolton ist nicht nur bei MEK-Kundgebungen in Paris aufgetreten, zusammen mit anderen ehemaligen US-Beamten gegen sehr gut dotierte Rednerhonorare seitens der paramilitärischen Organisation. Noch im Juli 2017 erklärte er, dass die Trump-Regierung das Ziel eines Regimewechsels im Iran übernehmen und die MEK als „lebensfähige“ Alternative zum dortigen Regime bezeichnen sollte. Und sein letzter Satz, den er mit dramatisch ansteigender Stimme aussprach war: „2019 werden wir alle hier in Teheran feiern.“

Es scheint, dass Bolton Anfang dieses Monats die Idee noch innerhalb der Regierung vorantrieb. Das „Washington Free Beacon“ berichtete am 10. Mai, dass ein dreiseitiges Papier über eine Regimewechselstrategie von einer kleinen rechtsextremen Organisation namens „Security Studies Group“, mit der Bolton eng verbunden sein soll, unter den Beamten des Nationalen Sicherheitsrats verbreitet wurde. Die Zitate aus dem Papier in der machen deutlich, dass die Strategie weitgehend darauf basiert, ethnische und religiöse Konflikte im Iran auszunutzen.

Die Zeitung macht deutlich, dass ethnische Minderheiten – wie Kurden, Aserbaidschaner, Ahwazi-Araber und Baloch – ein Drittel der iranischen Bevölkerung repräsentieren, und argumentiert, dass die „Unterdrückung seiner ethnischen und religiösen Minderheiten durch das iranische Regime die Voraussetzungen für eine effektive Kampagne seien, um den iranischen Staat in Einzelteile zu zersplittern „.

In dem Papier hiess es weiter: „Die Unterstützung der USA für Unabhängigkeitsbewegungen im Iran, sowohl offen als auch verdeckt, könnte das Regime zwingen, die Aufmerksamkeit auf diese zu lenken und die Fähigkeit des Regimes, andere bösartige Aktivitäten durchzuführen, einzuschränken. “

All diese Minderheiten haben Organisationen gebildet, die in den letzten zehn Jahren gewalttätige Aktionen durchgeführt haben, einschließlich Bombenanschlägen und Ermordungen gegen iranische Regierungsbeamte, und eine solche Strategie würde vermutlich auch jetzt wieder die Unterstützung solcher Aktivitäten einschliessen – mit anderen Worten, die Unterstützung der USA für terroristische Aktivitäten gegen Ziele der iranischen Regierung.

„Kein guter Terrorist“

Aber nichts davon ist neu. Es war die offizielle Linie der mächtigen Allianz von Neokonservativen und der Achse Cheney-Rumsfeld innerhalb der Bush-Regierung. Bis 2003 hatte Douglas Feith, der ultrakonservative Unterstaatssekretär für politische Verteidigung, einen Plan entwickelt, um der Volksmudschahedin (MEK), deren Kämpfer von US-Truppen im Irak gefangen genommen worden war, einen neuen Namen zu geben und sie für eine verdeckte paramilitärische Operation im Iran einzusetzen.

Unterdessen bot der Iran an, Namen und andere Daten über al-Qaida Persönlichkeiten zu nennen, die er im Gegenzug für US-Informationen über MEK erbeutet hatte. Als der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld versuchte, die MEK vor einem solchen Geschäft zu schützen, antwortete Bush: „Aber wir bleiben dabei, dass es keinen guten Terroristen gibt.“

Trotz der neokonservativen Fixierung auf die Unterstützung der MEK hielten sowohl die CIA als auch die Israelis es lange Zeit für lächerlich, dass die MEK ein geeignetes Instrument für einen Regimewechsel im Iran sein könnte. Nachdem die Organisation Saddam Hussein dabei geholfen hatte, schiitische und kurdische Aufstände zu unterdrücken, verlor es jeglichen Anschein von Legitimität im Iran. Nach seiner Verlegung in den Irak wandelte es sich zudem zu etwas wie einem autoritären Kult.

Der ehemalige israelische Botschafter im Iran, Uri Lubrani, der freie Hand bei der Organisation eines Programms zur Destabilisierung des Irans hatte, erkannte dies vor langer Zeit, als er gegenüber zwei israelischen Journalisten sagte, dass die MEK keine Kapazitäten habe, irgendetwas im Iran in Bewegung zu setzen.

Es war derselbe Lubrani, der als erste das Argument vorbrachte, dass etwa ein Drittel der gesamten iranischen Bevölkerung aus ethnischen Minderheiten besteht und dass die Förderung ihrer Aktivitäten gegen die Regierung in Teheran dazu beitragen könnte, die Regierung zu destabilisieren. Diese Gruppen haben im Laufe der Jahre terroristische Bombenanschläge und andere bewaffnete Aktionen in verschiedenen Teilen des Irans durchgeführt, und es ist gut dokumentiert, dass Israel die extremistische Balutsch-Organisation Jundallah bei solchen Operationen unterstützte und beriet. Aber die Israelis haben die Volksmudschahedin MEK hauptsächlich dazu benutzt, Desinformation über das iranische Atomprogramm zu verbreiten.

Das Strategiepapier Boltons drängt Berichten zufolge andere Staaten ausdrücklich dahingehend, dass eine Politik des Regimewechsels bei Bedarf auch den Einsatz von militärischer Gewalt gegen den Iran beinhalten sollte. Das war die Prämisse des Cheney-Bolton-Plans für einen Regimewechsel im Iran, wie David Wurmser, der frühere Nahost-Berater von US-Vizepräsident Cheneys, später enthüllte. Und es ist dasselbe Spiel, in dem Bolton, der Enthusiast für die Bombardierung des Iran, anscheinend immer noch spielt.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Middle East Eye.

Gareth Porter ist ein unabhängiger investigativer Journalist und Gewinner des Gellhorn-Preises 2012 für Journalismus. Er ist der Autor der neu erschienenen Buchs: Crisis – The Untold Story of the Iran Nuclear Scare.

Original: https://consortiumnews.com/2018/05/23/bolton-trying-to-convince-trump-to-topple-iran/

Übersetzung Heinrich Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin

