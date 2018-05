Deutsche Elite: Ja zu Sanktionen gegen Russland und Zweifel an eigener Regierung (Sputniknews)

Eine Mehrheit der deutschen Führungskräfte ist dafür, die antirussischen Sanktionen beizubehalten. Das hat das aktuelle „Elite-Panel“ herausgefunden. Gleichzeitig ist die Elite für ein besseres Verhältnis zu Russland. Die eigene neue Regierung wird eher skeptisch gesehen – ebenso wie US-Präsident Donald Trump.

Die EU soll ihre Sanktionen gegen Russland zumindest beibehalten, wenn nicht gar verschärfen. Das fordern zunehmend die deutschen Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. 62 Prozent von ihnen sprechen sich inzwischen dafür aus. Das hat das am Mittwoch in Berlin bei einer Pressekonferenz vorgestellte aktuelle „Elite-Panel“ des Magazins „Capital“ und der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ herausgefunden. Die Zustimmung ist gewachsen: 2016 waren es noch 56 Prozent, aber auch schon die Mehrheit. Der Anteil derjenigen, die für ein Ende der Sanktionen sind, sinke weiter, hieß es.

