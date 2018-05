Rüsten die Griechen für die Allianz?  US-Admiral lobt Griechenlands Beitrag zur NATO (Heise.de)

James G. Foggo III ist Admiral der US Navy. Er dient derzeit als Kommandant der US Naval Forces Europe. Gleichzeitig ist er Kommandeur der US Naval Forces Africa und des Alliierten Joint Force Command Neapel. Der Achtundfünfzigjährige gab dem Journalisten Vassilis Nedos der griechischen Kathimerini ein Interview, welches sehr interessante Details der Strategie der US-Streitkräfte und der NATO beleuchtet. Foggo lobt die Kooperation der griechischen Regierung mit dem Verteidigungsbündnis.

Premierminister Alexis Tsipras gehörte vor seiner Wahl zum Regierungschef ebenfalls zu den Kritikern. Heute bescheinigt ihm Foggo, dass das Verhältnis der USA und der Allianz zu Griechenland nie besser als heute gewesen sei.

https://www.heise.de/tp/features/Ruesten-die-Griechen-fuer-die-Allianz-4050955.html

