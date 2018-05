Präsidentschaftswahlen in Venezuela – von Dario Azzellini

Gemäß des zweiten offiziellen Bulletins vom Nationalen Wahlrat in Venezuela

ging Präsident Nicolás Maduro als klarer Sieger der Präsidentschaftswahlen

hervor. Er erhielt mit 67,76% der Stimmen und einer Wahlbeteiligung zwischen

46,02% (bei 98,7% ausgezählten Stimmen). Maduro erhielt 6.190.612 Stimmen.

Der wichtigste Oppositionskandidat Henri Falcón kam auf 21,02% (1. 917.036

Stimmen), der evangelikale Oppositionskandidat Javier Bertucci auf 988.761

Stimmen (10,82%) und der Kandidat der linken trotzkistischen Opposition

Reinaldo Quijada erhielt 36.246 Stimmen (0,39%).

Die Durchführung von Präsidentschaftswahlen mitten in der verheerenden

wirtschaftlichen und sozialen Situation, und unter dem Druck internationaler

Drohungen und Zwänge, ist bereits ein Erfolg für Venezuela.

Und angesichts der internationalen Medienpropaganda ist auch Folgendes

klarzustellen:

– Der Wahlprozess ist ein Ergebnis von, und wurde so durchgeführt wir vor

einigen Monaten zwischen der Regierung und der Opposition in der

Dominikanischen Republik verhandelt. Es wurde „>ein Abkommen

ausgehandelte, unter das – nach Druck und / oder Zusagen aus den USA – die

Opposition plötzlich am Tag der Unterzeichnung die Unterschrift verweigerte.

– Das venezolanische Wahlsystem ist sehr sicher und zuverlässig. Die

elektronische Stimmabgabe wird mit einem ausgedruckten Wahlzettel bestätigt

und die Ergebnisse der elektronischen Zählung können durch Zählen der

ausgedruckten Stimmzettel geprüft werden. „>Maduro kündigte am Sonntagabend

an, dass 100% der Stimmen manuell nachgezählt werden.

– Es ist falsch, dass Venezuela keine internationalen Beobachter zugelassen

hat. Venezuela hat die Vereinten Nationen und die Europäische Union

aufgefordert, Beobachter zu entsenden. Beide haben es abgelehnt. „>Es waren

mehrere hundert internationale Beobachter*innen in Venezuela, einschließlich

des ehemaligen Präsidenten des spanischen Staates, Zapatero, der sicherlich

kein Freund der Regierung oder des Prozesses ist.

Die Oppositionskandidaten Falcón und Bertucci haben sofort erklärt, das

Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Das ist keine Überraschung. Nach allen

Wahlen in den letzten zwei Jahrzehnten weigerte sich die Opposition, die

Ergebnisse jedes Mal anzuerkennen, wenn sie die Wahlen verlor. Falcón

berichtete von 900 angeblichen Fällen von Unregelmäßigkeiten bei der Wahl.

Die Mehrheit bezieht sich auf die so genannten roten Punkte, Stände von

Parteiaktivisten, um Bürger zur Wahlbeteiligung zu mobilisieren. Der Vorwurf

ist ziemlich schwach, um nicht zu sagen absurd, da die Abstimmung geheim ist

und es keine Möglichkeit gibt, herauszufinden, für wen die Wähler gestimmt

haben. Abgesehen davon, dass diese Mobilisierungsstrategie in den letzten

zwei Jahrzehnten sowohl auf der Chavista-Seite als auch von der Opposition

genutzt wurde. Nach den Berichten von Beobachter*innen befanden sich die

Roten Punkte – so wie es das Gesetz vorsieht – mindestens 200 Meter von den

Wahllokalen entfernt.

Die Opposition litt deutlich unter den Boykottaufrufen des rechtesten und

extremistischsten Flügels. Dies obwohl sich in den letzten Monaten immer

mehr Oppositionsführer auf die Seite Falcóns geschlagen hatten. Bei den

Präsidentschaftswahlen 2013 lag die Wahlbeteiligung noch bei 79,68%.

Tatsächlich bildeten sich in den ärmeren urbanen Gebieten und in den

ländlichen Gemeinden lange Schlangen vor den Wahllokalen, ähnlich wie bei

früheren Wahlen, während in den Stadtteilen de Ober- und Mittelschicht eher

wenig Andrang herrschte. Doch hätte die Wahlbeteiligung auch 20% höher

gelegen – 4 Millionen Stimmen mehr – und hätten diese alle für Falcón

gestimmt (was völlig unrealistisch ist), wäre der Sieger immer noch Maduro

gewesen.

Die überwiegende Mehrheit der Basisaktivisten, die ich in Venezuela kenne,

stimmte für Maduro, obwohl sie starke Kritik an der Regierungspolitik haben

oder sogar vehemente starken Konflikte (wie der Gemeinde El Maizal) mit ihr

austragen. Wer das Wahlergebnis disqualifiziert, wer es nicht versteht,

versteht Venezuela nicht. Mit all den Fehlern und Irrwegen, die die

Maduro-Regierung begangen hat, sehen die meisten Menschen an der Basis im

Fortbestand dieser Regierung die einzige Möglichkeit, weiter kämpfen und

ihre Projekte von unten aufbauen zu können. Ja, sie müssen hart kämpfen

und geraten in schwere Konflikte mit den Institutionen und mit der

Bürokratie, sie sind desillusioniert von der Korruption in vielen

Institutionen … aber sie können weiterhin kämpfen und sie können ihre

Projekte von unten aufbauen. „>Mit jeder anderen von den Oppositionskräften

gebildeten Regierung würde diese Möglichkeit verschwinden.

Was jetzt?

Die internationale Rechte, die USA und die EU werden die Angriffe und

Sanktionen verstärken. Und obwohl Maduros Wahlsieg ein wichtiger politischer

Sieg auf nationaler und internationaler Ebene ist, wird er Venezuelas

Probleme nicht lösen. Venezuela erlebt zweifellos seine schlimmste Krise der

vergangenen Jahrzehnte. Die Inflation ist dramatisch, es gibt ernste

Schwierigkeiten, notwendige Medikamente zu bekommen und Lebensmittel zu

kaufen, viele arme Menschen müssen in langen Schlangen stehen, an

verschiedenen Orten suchen und hohe Preise an Spekulanten zahlen (außer sie

leben im Osten von Caracas, Lechería und anderen Vierteln der oberen

Mittelschicht und Oberschicht, wo alles zu finden ist). Viele

Venezolaner*innen verlassen das Land auf der Suche nach besseren Bedingungen.

Es ist unbestreitbar, dass die Regierung in ihrer Finanz- und

Wirtschaftspolitik schwerwiegende Fehler begangen hat und auch

mitverantwortlich für die Situation im Land ist. Es gibt kein

sozialistisches Projekt mehr. Die zentrale Rolle des Öls hat die

bürokratischen, zentralistischen, klientelistischen und korrupten Strukturen

der Vergangenheit reproduziert. Dem bolivarianischen Venezuela ist es nicht

gelungen, dieses Phänomen zu vermeiden. Außerdem fehlt es an Klarheit über

die Maßnahmen der Regierung (etwas, das Chávez immer sehr gut kommunizieren

konnte). Auf Seiten der Basis herrscht Misstrauen, inwieweit die Regierung

weiß, wie sie Krise lindern oder lösen soll. Korruption bleibt ein großes

Problem und der Autoritarismus hat zugenommen. Es gibt viele – auch offene

– Kritiken an der Politik der Regierung aus der Basis und auch aus der PSUV

selbst, und noch viel mehr von anderen Parteien, die die Regierung

unterstützen. Die Krise hat einen Großteil des sozialen Fortschritts

zerstört. Die Ungleichheit hat massiv zugenommen. Es gibt eine

besorgniserregende Öffnung zum internationalen Kapital.

In der venezolanischen Regierung (oder vielleicht sogar wieder mehr als

zuvor) ein Kampf zwischen verschiedenen Mächten. Das ist besonders

bezüglich der Landarbeiter*innen deutlich geworden. Während des letzten

Jahres und insbesondere während der vergangenen Monate wurden mehrere

Landbesetzungen von Bauernbewegungen und auch Ländereien, die

Bauernbewegungen legal zugeteilt wurden, von lokalen und regionalen

Polizeibeamten angegriffen und geräumt. Die Polizisten wurden teilweise von

lokalen und regionalen Institutionen und Richter*innen gedeckt und handelten

im Interesse von Großgrundbesitzer*innen. Am 10. April ging Maduro endlich

auf die Forderungen der Bauernbewegungen ein. Er bat die nationale

konstituierende Versammlung, eine Untersuchung einzuleiten und über die

Zwangsräumungen zu informieren, die die Bauernbewegungen in den letzten

Monaten erlebten. „>Gleichzeitig verbot Räumungen von Ländereien unter der

Kontrolle von Bauernbewegungen und warnte davor, dass „derjenige, der eine

Zwangsräumung durchführt, mit der vollen Härte der Gesetzes zu rechnen

habe“. Maduro übergab auch 44.000 Hektar Land an Bauernbewegungen.

Der Aufbau des Sozialismus ist ein langer Prozess von unten, in dem es

notwendig ist, Institutionen dazu zu zwingen, auf Volkskämpfe zu reagieren

und mitzuhalten.

Trotz der aktuellen Krise durch den Zusammenbruch der Ölpreise, der

internationalen wirtschaftlichen und finanziellen Einkreisung Venezuelas, den

gewalttätigen Angriffen der Opposition, dem Wirtschaftskrieg der

Privatunternehmer, Mafias und Finanzinstitutionen, und auch der Fehler der

Regierung in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht, gibt es immer noch

ein breites Geflecht alternativer, popularer Projekte, die wir nicht aus den

Augen verlieren dürfen, denn dort entsteht das neue Venezuela. Und es ist

dieses Venezuela, das verteidigt werden muss, weil es das Venezuela ist, das

zerstört werden soll, weil es eine Quelle der Hoffnung ist. Es zeugt von der

Möglichkeit, dass eine andere Welt notwendig und möglich ist.

http://www.azzellini.net/german

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge