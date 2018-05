Panikmache in Schweden (bereitet Boden für NATO-Mitgliedschaft) Spiegel Artikel

In Schweden werden im September Wahlen stattfinden und die Diskussion über eine NATO-Mitgliedschaft spielt eine wichtige Rolle…

und schließlich: mit Panikmache lässt sich eine Bevölkerung gefügiger zu machen…

„Falls Krisen oder Krieg kommen“ Schweden bereitet seine Bürger auf den Ernstfall vor

Die Regierung in Stockholm verteilt eine Infobroschüre an sämtliche Haushalte im Land: Auf 20 Seiten erfahren die Schweden, wie sie sich im Falle von Krisen und Krieg zu verhalten haben.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/schweden-broschuere-gibt-anleitungen-fuer-den-fall-von-krieg-und-krisen-a-1208838.html22.05.2018

