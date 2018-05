Der unglaubliche Fall Skripal wird immer rätselhafter – London schuldet Moskau eine Erklärung (RT Deutsch)

von Robert Bridge – 22.05.2018

Seit der mutmaßlichen Vergiftung von Sergej und Julia Skripal auf britischem Boden, für die London den Kreml verantwortlich macht, sind beide Betroffenen nicht mehr gesehen worden. Russland zufolge werden die Skripals gegen ihren Willen festgehalten.

Wenn die Welt jemals einen Sherlock Holmes brauchte, um ein Verbrechen zu lösen, dann ist es jetzt an der Zeit. Aber auch Londons legendärer Superdetektiv hätte Mühe, den Fall der vermissten Skripals – Sergej und seine Tochter Julia – zu lösen, und das nicht zuletzt, weil ihre Geschichte von politischen Intrigen und Schwindeleien geprägt ist.

Tatsächlich weigert sich die britische Regierung nicht nur, Informationen über den Fall mit Russland zu teilen – trotz der Tatsache, dass es sich um einen offensichtlichen Mordversuch an zwei russischen Bürgern handelt –, sie hat es sogar abgelehnt, Familienangehörigen den Besuch der Opfer in England zu gestatten. Eine entsprechende Bitte von Wiktoria Skripal, der Cousine von Julia Skripal, wurde gerade zum zweiten Mal ohne Erklärung zurückgewiesen.

weiterlesen

https://deutsch.rt.com/meinung/70179-unglaublicher-fall-skripal-wird-immer-raetselhafter/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge