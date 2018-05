Abgeordneter des ukrainischen Parlaments: „Würde als Verteidigungsminister Krim-Brücke vernichten“

22. Mai 2018



Der Abgeordnete der Werchowna Rada (ukrainisches Parlament), Igor Mosijtschuk, hat in einer Sendung des TV-Senders „112 Ukraina“ am Dienstag gedroht, die Krim-Brücke zu vernichten.

„Die Brücke über die Straße von Kertsch ist eine feindliche Infrastruktur. Warum ist sie feindlich? Weil sie das besetzte Territorium mit dem Festland des Aggressors verbindet. Mit der Befreiung und mit der weiteren Deokkupierung der Krim ist das natürlich ein strategisches Objekt“, sagte Mosijtschuk.

Jedes Land, das um sein Territorium Krieg führe, beabsichtige laut dem Politiker, die feindliche Infrastruktur wie Brücke, Bahnhof und Flughafen zu vernichten.

Auf die Frage, ob er persönlich die Brücke vernichten würde, hat Mosijtschuk geantwortet, dass er das zweifellos tun würde, wenn er Verteidigungsminister wäre.

weiterlesen

https://de.sputniknews.com/politik/20180522320819729-ukraine-krim-bruecke-vernichtung/

