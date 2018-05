Der letzte Fall eines Umfassenden Militäreinsatzes gegen Russland, der „Fall Barbarossa“, habe 1945 mit einer totalen Niederlage für Deutschland geendet, erinnert der Verfasser des Artikels seine Leser.

den ganzen Artikel hier lesen

https://de.sputniknews.com/politik/20180520320794657-deutschland-russland-dritter-weltkrieg-barbarossa-reservisten-verband-ursula-von-der-leyen/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge