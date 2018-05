„Mit Russen lieber nicht…“: Zeitung gibt Fußballfans Tipps vor WM 2018

https://de.sputniknews.com/sport/20180513320702421-wm-2018-russland-britische-fans-alkohol/ 13.05.2018



Die britische Boulevardzeitung „The Sun“ hat ein Handbuch für die Fans der englischen Fußballmannschaft erstellt, die zur Weltmeisterschaft nach Russland reisen wollen. Die meisten Ratschläge, die das Blatt gibt, betreffen den Alkoholgenuss.

In erster Linie berichtet „The Sun“, welche Vorsichtsmaßnahmen beim Konsum alkoholischer Getränke in Russland zu beachten seien.

„Wir Briten sind für unseren völligen Mangel an Selbstkontrolle bekannt, wenn es um Alkohol geht. Die Russen sind für ihre Liebe zu Wodka bekannt. Fügen Sie das Erste zum Zweiten hinzu, und Sie erhalten eine ziemlich tödliche Kombination“, warnt die Zeitung.

Darum empfiehlt „The Sun“ den britischen WM-Gästen, zum Alkohol etwas dazu zu essen, im Voraus viele Trinksprüche vorzubereiten und auf keinen Fall Wodka mit Bier zu mischen, was nämlich einen schrecklichen Kater nach sich ziehen würde.

Den englischen Fans wird es aber laut der Zeitung kaum gelingen, unangenehmen Folgen des Trinkens zu entgehen. „The Sun“ empfiehlt, dem Beispiel der Russen zu folgen, die ihren Kater mit Borschtsch, der traditionellen Rote-Bete-Suppe, „heilen“.

Was die Briten definitiv unterlassen sollten, ist laut der Zeitung zu versuchen, mit Russen um die Wette zu saufen. „Es ist eine andere Trinkkultur. Sie werden Sie unter den Tisch saufen“, warnt das Blatt.

Darüber hinaus klärt die Zeitung über grundsätzliche Höflichkeitsregeln in Russland auf. „The Sun“ empfiehlt den Fans unter anderem, ihre Schuhe auszuziehen bevor sie ein Haus betreten, älteren Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln den Platz anzubieten, sowie nicht allzu aufdringlich gegenüber unbekannten Menschen zu sein.

