Die israelische Tageszeitung Haaretz berichtete am 6. Mai über ein Waffenstillstandsangebot, einer „Hudna“ seitens der Hamas an Israel. Warum der Befehl vom 14. Mai Dutzende Palästineser zu erschiessen und tausende zu verletzten?

Die Hamas-Führung im Gazastreifen hatte vor dem „Blutigen Montag“ vorgeschlagen, indirekte Verhandlungen mit Israel über einen langfristigen Waffenstillstand zu führen, der auf Arabisch als „Hudna“ bekannt ist – so berichtete die israelische Haaretz am 6. Mai. Dem Artikel zufolge benutzte die Hamas demnach in den letzten Monaten verschiedene Kanäle, um diese Botschaft zu verbreiten.

Später twitterte der militärische Flügel der Hamas – die Izz ad-Din al-Qassam Brigaden – auf Hebräisch eine Verleugnung dieser Hudna und erklärte: „Die Hamas bestreitet Berichte über einen langfristigen Waffenstillstand mit dem zionistischen Besatzungsregime.“ Aber danach soll einer Quelle der Hamas zufolge gegenüber Al-Monitor bestätigt haben, dass ein solcher Vorschlag existierte, ähnlich dem, der am Ende des israelisch-israelischen Gaza-Krieges übermittelt worden war.

Die Quelle, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, dass der Vorschlag von 2014 angesichts der veränderten Umstände abgeändert wurde, er lehnte es jedoch ab, dies näher zu erläutern. Die Hamas hat niemals ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihre Führung „wichtige Entscheidungen“ treffen würde, wenn Israel die Belagerung, die es Gaza im Jahr 2007 auferlegt hatte, aufheben würde, fügte die Quelle hinzu.

Der israelische Friedensaktivist Uri Avnery, Vorsitzender von Gush Shalom erwähnt dieses Waffenstillstandsangebot der Hamas ebenfalls und fragt warum die israelische Führung zu meinen nicht auf dieses Verhandlungsangebot eingegangen ist und zudem am 14. Mai parallel zur Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem bewusst viele Dutzend Palästineser erschiessen lässt und tausende von unbewaffneten Demonstranten verletzt.

Uri Avnery: „WARUM WURDE den Soldaten befohlen zu töten? (…) Seltsamerweise wurden am nächsten Tag – dem Haupttag des geplanten Protests, Naqba Day – nur zwei Demonstranten getötet. Israelische Diplomaten im Ausland, die sich weltweit empört hatten, hatten wahrscheinlich SOS-Nachrichten nach Hause geschickt. Offensichtlich hatte die israelische Armee ihre Befehle geändert. Nicht-tödliche Mittel wurden verwendet und ausreichend. (…) Nach dem Tag des Blutes, als die Armee mit der weltweiten Verurteilung konfrontiert war und aufhören musste zu schießen („nur“ zwei unbewaffnete Demonstranten zu töten), waren alle israelischen Medien vereint darin, dies zu einem großen israelischen Sieg zu erklären.“

Die Soldaten hatten keine andere Wahl, als sie zu töten, weil sie den Grenzzaun stürmte.

Uri Avnery: „Eigentlich tat das niemand – die riesige Konzentration der israelischen Armeebrigaden hätte es ohne Schüsse zudem leicht verhindern können.“

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge