G20-Gipfel 2017: Laut SPIEGEL waren deutsche Polizisten vermummt im schwarzen Block unterwegs

Als Prozesszeuge in einem Verfahren gegen G-20 Krawallmacher erklärte ein Polizist er habe kurz vor der Demo seine „bürgerliche“ Kleidung abgelegt und dunkle Kleidung aus seinem Rucksack angezogen.

Ein Verteidiger eines Angeklagten G-20 Teilnehmers kritisierte die Polizei: „Statt Straftaten zu verhindern, hat die Polizei Straftaten begangen.“

Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin für DIE LINKE in Hamburg: „Die Tatbeobachter haben sich bewusst als Provokateure betätigt, um die Lage eskalieren zu lassen.“

mehr hier:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-polizisten-marschierten-bei-demo-im-schwarzen-block-mit-a-1208567.html

Interessant wäre in diesem Zusammenhang zu ermitteln, was am frühen Freitagmorgen auf der Elbchaussee geschah:

Über 100 maskierte Männer zogen am Freitagmorgen eine gute halbe Stunde lang marodierend über die Hamburger Elbchaussee, stecken bis zu 30 Autos in Brand, zerstörten Schaufenster und griffen einen Ikea-Markt mit Brandbomben an. Erst ungefähr nach einer Stunde erschienen die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Und dies nachdem zahlreiche Anwohner bereits eine Stunde lang Polizei und Feuerwehr alamiert hatten. Videoaufnahmen mit Zeugenaussagen und Aufnahmen der völlig ausgebrannten Fahrzeuge belegen dies. Anwohner versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigenhändig die Brände mit Feuerlöschern einzudämmen.

Links:

http://bit.ly/2weQ75I

http://bit.ly/2u7QrpC

