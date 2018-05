Der Blutige Montag. Der Tag der Schande. von Uri Avnery, Vorsitzender von Gush Shalom in Israel

english:

Am Blutigen Montag in der vergangenen Woche, als die Zahl der getöteten und verletzten Palästinenser von Stunde zu Stunde anstieg, fragte ich mich: Was hätte ich getan, wenn ich im Gazastreifen lene würde und 15 Jahre alt gewesen wäre?

Meine Antwort war, ohne zu zögern: Ich hätte nahe dem Grenzzaun gestanden und demonstriert, mein Leben und meine Gliedmaßen jede Minute riskiert.

Warum bin ich mir so sicher?

Ganz einfach: Ich habe das gleiche gemacht, als ich 15 war.

Ich war Mitglied der Nationalen Militärorganisation (der „Irgun“), einer bewaffneten Untergrundgruppe mit der Bezeichnung „Terrorist“.

Palästina war zu der Zeit unter britischer Besatzung (genannt „Mandat“). Im Mai 1939 erließen die Briten ein Gesetz, das das Recht der Juden, Land zu erwerben, einschränkte. Ich erhielt den Befehl, zu einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Stelle in der Nähe der Küste von Tel Aviv zu sein, um an einer Demonstration teilzunehmen. Ich sollte auf ein Trompetensignal warten.

Die Trompete ertönte und wir begannen mit dem Marsch auf der Allenby Road, der Hauptstraße der Stadt. In der Nähe der Hauptsynagoge stieg jemand die Treppe hinauf und hielt eine flammende Rede. Dann marschierten wir weiter bis zum Ende der Straße, wo sich die Büros der britischen Verwaltung befanden. Dort sangen wir die Nationalhymne „Hatikvah“, während einige erwachsene Mitglieder die Büros in Brand setzten.

Plötzlich hielten mehrere Lastwagen mit britischen Soldaten an, und eine Salve von Schüssen ertönte. Die Briten schossen über unsere Köpfe hinweg, und wir rannten davon.

Als ich mich 79 Jahre später an dieses Ereignis erinnerte, fiel mir ein, dass die Jungs von Gaza größere Helden sind als wir damals. Sie sind nicht weggelaufen. Sie blieben stundenlang dort, während die Zahl der Todesopfer auf 61 anstieg und die Anzahl der durch scharfe Munition Verletzten auf etwa 1500 anstieg, zusätzlich zu den von Gas betroffenen 1000 Menschen.

An diesem Tag zeigten Fernsehsender in Israel und im Ausland einen geteilten Bildschirm. Auf der rechten Seite Bilder der Ereignisse in Gaza. Auf der linken Seite Bilder von der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem.

Im 136. Jahr des zionistisch-palästinensischen Krieges ist dieser geteilte Bildschirm das Bild der Realität: die Feier in Jerusalem und das Blutbad in Gaza. Nicht auf zwei verschiedenen Planeten, nicht in zwei verschiedenen Kontinenten, aber kaum eine Autostunde voneinander entfernt.

Die Feier in Jerusalem begann als dumme Veranstaltung. Ein Haufen bestgekleidete Männer, aufgeblasen mit Selbstwertgefühl, feiernd – was genau? Die symbolische Bewegung einer Botschaft von einer Stadt zur anderen.

Jerusalem ist ein wichtiger Streitpunkt. Jeder weiß, dass es keinen Frieden ohne Kompromisse geben wird, nicht jetzt, niemals. Für jeden Palästinenser, jeden Araber, jeden Muslim in der Welt ist es undenkbar, Jerusalem aufzugeben. Es ist von dort, nach muslimischer Tradition, dass der Prophet Muhammad in den Himmel auffuhr, nachdem er sein Pferd an den Felsen gebunden hatte, der jetzt das Zentrum der heiligen Stätten ist. Nach Mekka und Medina ist Jerusalem der dritte heiligste Ort des Islam.

Für die Juden bedeutet Jerusalem der Ort, an dem vor etwa 2000 Jahren der Tempel von König Herodes, einem grausamen Halbjuden, stand. Ein Rest einer Außenmauer steht noch immer dort und wird als „Westwall“ verehrt. Es wurde früher die „Klagemauer“ genannt und ist der heiligste Ort der Juden.

Staatsmänner haben versucht eine Lösung zu finden. Das UN-Komitee von 1947, das die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat verfügte – eine Lösung, die von der jüdischen Führung enthusiastisch unterstützt wurde – schlug vor, Jerusalem von beiden Staaten zu trennen und es als eine separate Einheit innerhalb dessen zu bilden, was tatsächlich ein sein sollte, eine Art der Konföderation.

Der Krieg von 1948 führte zu einer geteilten Stadt, der östliche Teil wurde von der arabischen Seite (das Königreich Jordanien) besetzt und der westliche Teil wurde zur Hauptstadt Israels. (Meine bescheidene Rolle war, im Kampf um die Straße zu kämpfen.)

Niemand mochte die Teilung der Stadt. Also haben meine Freunde und ich haben eine dritte Lösung ausgearbeitet, die inzwischen zu einem Weltkonsens geworden ist: Die Stadt auf Gemeindeebene zu vereinen und politisch zu trennen: der Westen als Hauptstadt des Staates Israel, der Osten als Hauptstadt des Staates Palästina. Der Führer der lokalen Palästinenser, Faisal al-Husseini, der Sproß einer höchst angesehenen palästinensischen Familie und Sohn eines Nationalhelden, der unweit meiner Position in derselben Schlacht getötet wurde, bestätigte diese Formel öffentlich. Yasser Arafat gab mir seine stillschweigende Zustimmung.

Hätte Präsident Donald Trump West-Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärt und die US-Botschaft dorthin verlegt, hätte sich fast niemand aufgeregt. Durch das Weglassen des Wortes „West“ entzündete Trump ein Feuer. Vielleicht ohne zu wissen, was er tat, sehr wahrscheinlich.

Für mich bedeutet der Umzug der US-Botschaft gar nichts. Es ist ein symbolischer Akt, der die Realität nicht verändert. Wenn und wenn Frieden kommt, wird sich niemand um eine dumme Tat eines halb vergessenen US-Präsidenten kümmern. Inshallah.

SO WAREN sie, diese Gruppe von selbstwichtigen Nobodies, Israelis, Amerikaner und noch andere, die ihr kleines Fest hatten, während in Gaza Ströme von Blut strömten. Menschen wurden zu Dutzenden getötet und zu Tausenden verwundet.

Die Zeremonie begann als ein zynisches Treffen, das schnell grotesk wurde und unheimlich endete. Nero spielte herum während Rom brannte.

Als die letzte Umarmung ausgetauscht war und das letzte Kompliment gegeben worden war (vor allem an die anmutige Ivanka), blieb Gaza, was es war – ein riesiges Konzentrationslager mit stark überfüllten Krankenhäusern, einem Mangel an Medikamenten und Lebensmitteln, Trinkwasser und Elektrizität.

Eine lächerliche weltweite Propagandakampagne wurde losgelassen, um der weltweiten Verurteilung entgegenzuwirken. Zum Beispiel: Die Geschichte, dass die terroristische Hamas die Bewohner von Gaza gezwungen habe, zu demonstrieren – als ob jemand gezwungen sein könnte, ihr Leben in einer Demonstration zu riskieren.

Oder: Die Geschichte, dass die Hamas jedem Demonstrator 50 Dollar bezahlt hat. Würden Sie Ihr Leben für 50 Dollar riskieren? Würde irgend jemand das tun?

Oder: Die Soldaten hatten keine andere Wahl, als sie zu töten, weil sie den Grenzzaun stürmten. Eigentlich tat das niemand – die riesige Konzentration der israelischen Armeebrigaden hätte es ohne Schüsse zudem leicht verhindern können.

Fast vergessen eine kleine Nachricht aus den Tagen zuvor: Die Hamas hatte zehn Jahre lang diskret eine Hudna angeboten. Ein Hudna ist ein heiliger Waffenstillstand, der niemals gebrochen werden darf. Die Kreuzritter, unsere entfernten Vorgänger, hatten viele Hudnas mit ihren arabischen Feinden während ihres 200-jährigen Aufenthalts hier.

Die israelischen Führer lehnten das Angebot sofort ab.

WARUM WURDE den Soldaten befohlen zu töten? Es ist die gleiche Logik, die im Laufe der Geschichte zahllose Besatzungsregime hervorgebracht hat: Die „Eingeborenen“ so zu verängstigen, dass sie aufgeben werden. Leider waren die Ergebnisse fast immer genau das Gegenteil: Die Unterdrückten sind härter geworden, entschlossener. Genau dies geschieht jetzt.

Der blutige Montag könnte in Zukunft als der Tag angesehen werden, an dem die Palästinenser ihren Nationalstolz wiedererlangten, ihren Willen, aufzustehen und für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen.

Seltsamerweise wurden am nächsten Tag – dem Haupttag des geplanten Protests, Naqba Day – nur zwei Demonstranten getötet. Israelische Diplomaten im Ausland, die sich weltweit empört hatten, hatten wahrscheinlich SOS-Nachrichten nach Hause geschickt. Offensichtlich hatte die israelische Armee ihre Befehle geändert. Nicht-tödliche Mittel wurden verwendet und ausreichend.

MEIN GEWISSEN erlaubt mir nicht, dies ohne Selbstkritik zu beenden.

Ich hätte erwartet, dass alle namhaften Schriftsteller Israels eine donnernde gemeinsame Verurteilung veröffentlichen würden, während die Schüsse auf die Demonstranten immer noch abgegeben wurden. Es geschah nichts.

Die politische „Opposition“ war verachtunswürdig. Kein Wort von der Labour Party. Kein Wort von Ya’ir Lapid. Die neue Anführerin der Meretz-Partei, Esther Sandberg, hatte die Jerusalemer Feier zumindest boykottiert. Labour und Lapid haben nicht einmal das getan.

Ich hätte erwartet, dass die Dutzenden unserer tapferen Friedensorganisationen sich zu einem dramatischen Akt der Verurteilung vereinigen würden, einem Akt, der die Welt aufrütteln würde. Es geschah nicht. Vielleicht waren sie in einem Schockzustand.

Am nächsten Tag demonstrierten die hervorragenden Jungen und Mädchen der Friedensgruppen gegenüber dem Likud-Büro in Tel Aviv. Rund 500 nahmen teil. Weit, weit weg weiger als die Hunderttausenden, die vor einigen Jahren gegen den Preis von Hüttenkäse demonstrierten.

Kurz gesagt: Wir haben unsere Pflicht nicht erfüllt. Ich beschuldige mich genauso wie ich alle anderen beschuldige.

Wir müssen uns sofort auf die nächste Gräueltat vorbereiten. Wir müssen uns jetzt für Massenaktionen organisieren!

ABER WAS alles überstieg, war die riesige Gehirnwäsche-Maschine, die in Gang gesetzt wurde. Seit vielen Jahren habe ich so etwas noch nicht erlebt.

Fast alle sogenannten „Militärkorrespondenten“ agierten wie Propagandaorgane der Armee. Tag für Tag halfen sie der Armee, Lügen und Fälschungen zu verbreiten. Die Öffentlichkeit hatte keine andere Wahl als jedes Wort zu glauben. Niemand hat ihnen etwas anderes gesagt.

Das Gleiche gilt für fast alle anderen Kommunikationsmittel, Programmpräsentatoren, Ansager und Korrespondenten. Sie wurden bereitwillig zu Lügnern für die Regierung. Wahrscheinlich wurden viele von ihren Chefs dazu aufgefordert. Kein ruhmvolles Kapitel.

Nach dem Tag des Blutes, als die Armee mit der weltweiten Verurteilung konfrontiert war und aufhören musste zu schießen („nur“ zwei unbewaffnete Demonstranten zu töten), waren alle israelischen Medien vereint darin, dies zu einem großen israelischen Sieg zu erklären.

Israel müsste die Grenzübergänge öffnen und Nahrungsmittel und Medikamente nach Gaza schicken. Ägypten musste seinen Gaza-Grenzübergang öffnen und viele hundert Verwundete für Operationen und andere Behandlungen akzeptieren.

Der Tag der Schande ist vorüber. Bis zum nächsten Mal.

Uri Avnery ist Vorsitzender von Gush Shalom, der führenden Organisation für Friedensaktivisten in Israel.

Übersetzung Coop Anti-War Cafe Berlin

