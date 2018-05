Wo sind die Kommunisten? Auf Spurensuche in Graz (RT Deutsch)

17.05.2018

Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs, reich an Kultur und ein Geheimtipp für europabegeisterte Touristen. Weniger bekannt: Im gutbürgerlichen Graz tummeln sich auch die Kommunisten. Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) ist ein lokales Phänomen und ist bereits seit einigen Jahren eine feste Größe im Grazer Gemeinderat.

So vertritt die Partei grundsätzlich eine sozialistische Weltanschauung, aber setzt im Alltag vor allem auf pragmatische Lösungen für Menschen, die in eine Notlage geraten sind. Wie die KPÖ vor allem in der steirischen Hauptstadt so erfolgreich werden konnte, bespricht Jasmin Kosubek mit Stadträtin Elke Kahr, die bereits seit ihrem 17. Lebensjahr Mitglied der Partei ist.

Zum Videobericht: https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/69995-wo-sind-kommunisten-auf-spurensuche-in-graz/

