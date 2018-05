Der Venezolanische Nationale Wahlrat (CNE) und die Zentrale Wahlkommission Russlands (CER) haben am Dienstag ein Kooperationsabkommen unterzeichnet, das laut einer Pressemitteilung des CNE bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Venezuela durchgesetzt wird.

„Die Kooperationsvereinbarung akkreditiert die CER als den internationalen Beobachter, der in der Lage sein wird, die Präsidentschaftswahl und die Wahlen für die regionalen gesetzgebenden Organe in Venezuela im Einklang mit den verfassungsmäßigen und gesetzlichen Normen, die unsere Souveränität garantieren, zu überwachen“, heißt es in der Erklärung der National Electoral Council (CNE) von Venezuela.

Die CNE fügte hinzu, dass das Abkommen mehr Möglichkeiten für die internationale Beteiligung bei der Überwachung der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im lateinamerikanischen Staat schafft. Dies kann als ein Schritt angesehen werden, um die sichtbare Glaubwürdigkeit und Legitimität von Venezuelas populären demokratischen Prozessen zu erweitern, die von den USA und ihren Verbündeten jahrzehntelang missachtet und bewusst unterminiert wurden.

Am Sonntag wählen die Venezolaner den nächsten Präsidenten des Landes. Es kandidieren fünf Kandidaten: der amtierende Präsident Nicolas Maduro, der Oppositionsführer Henri Falcon, Reinaldo Quijada, Luis Ratti und Javier Bertucci. Zu den Präsidentschaftswahlen finden Kommunalwahlen statt.

Dieses russisch-venezolanische Abkommen erfolgt auch in Reaktion auf den „letzten Aufruf“ der Lima-Gruppe gegen die venezolanischen Wahlen, die, „der jüngste Versuch Washingtons ist, die von Präsident Hugo initiierte“ Bolivarische Revolution „Venezuelas zu untergraben. Gegen die Politik von Chavez, der sich in gezielten Destabilisierungskampagnen unter Führung der USA über Wasser halten musste. „Das Abkommen zeigt auch Russlands Bemühungen um einen Ausgleich in Form von Souveränitätsgarantien und demokratischen Prozessen gegen die destruktive und zunehmend chaotische Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten der Staaten besonders im Hinterhof Lateinamerikas.

Venezuela, das durch die von den USA unterstützte Opposition in Chaos und in einen politischen Bürgerkrieg gestürzt wurde, während die Versuche der Bolivarianischen Revolution, ein alternatives sozioökonomisches Projekt aufzubauen, das durch Öleinnahmen finanziert wird, wird somit von Russland in einer potenziell stabilisierenden Weise unterstützt.

