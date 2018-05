Die USA streben nach den Worten des Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen keinen Machtwechsel im Iran an.

„Das ist nicht die Politik der Regierung“, sagte Bolton in einem Interview

„Jetzt bin ich Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten. Ich bin nicht der Nationale Sicherheitsentscheider“, sagte er auf CNN. (…)

http://www.fr.de/politik/sicherheitsberater-john-bolton-machtwechsel-im-iran-ist-nicht-das-ziel-a-1504940

