Iran-Deal: Legitime Interessen aller Teilnehmer müssen behauptet werden – Lawrow (Sputniknews)

Russland hat ebenso wie andere Länder legitime Interessen im Atom-Deal mit dem Iran, daher ist laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow deren gemeinsamer Schutz erforderlich.

„Sowohl Russland als auch andere Teilnehmer dieses Deals, auch die Europäer, haben legitime Interessen, die in dieser Vereinbarung verankert und vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden sind. Deswegen müssen wir gemeinsam die legitimen Interessen der jeweiligen Seite schützen“, sagte Lawrow am Montag bei einem Treffen mit seinen iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif in Moskau. (https://de.sputniknews.com/politik/20180514320705491-russland-iran-deal-interessen/)

