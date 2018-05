Die Israel-Lobby in den USA – Ein Schlüsselthema für Nahost

Zu diesem Thema hielt der US-Amerikaner und emeritierte Professor für US-Geschichte an der Universität Venedig, Malcolm Sylvers,

am 29. April 2009 auf Einladung des Nahostkomitees der Berliner Friedenskoordination einen Vortrag im Haus der Demokratie in Berlin.

Wie aktuell dieses Thema auch heute noch ist, zeigen

– die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem,

– der Rückzug der US-Regierung aus dem Nuklear-Abkommen mit dem Iran.

– wie auch die beabsichtigte Verabschiedung eines Gesetzes des US-Kongresses, das eine jährliche Unterstützung der israelischen Streitkräfte mit Waffen in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar vorsieht.

Hier der Link zur schriftlichen Version seines Vortrages: http://www.frikoberlin.de/nahost/sylvers_israel.pdf

und hier zum Video: http://www.frikoberlin.de/nahost/sylvers_israel.pdf

Neben zahlreichen anderen Veröffentlichungen erschien von Prof. Malcolm Sylvers 2002 bei Papyrossa „Die USA – Anatomie einer Weltmacht“

und 2014 zusammen mit Brigitte Domurath-Sylvers „Mythen und Kritik in der Ideengeschichte der USA“ im Metropolis-Verlag.)

