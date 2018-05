Ein Dank an die Soldaten der Roten Armee – Feiern wir die deutsche Kapitulation als Fest der Freundschaft! – Kommentar von Götz Aly in der Berliner Zeitung

Russland wollte niemals Deutschland und die deutsche Kultur auslöschen. Aber genau das – ausrauben, ausrotten und germanisieren – wollten Millionen deutscher Soldaten und deren Anführer, als sie 1941 in die Sowjetunion einfielen. Sie vernichteten Russen und Juden, Ukrainer, Kirgisen, Usbeken – einfach alle, die ihrem großgermanischen Projekt im Wege standen. –

Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/politik/meinung/kommentar-zum-8–mai-feiern-wir-die-deutsche-kapitulation-als-fest-der-freundschaft–30132654

