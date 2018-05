Kölner Stadt-Anzeiger: „Wenn Trump in Washington kläfft, bellt Berlin nun zurück“

„Wenn man bei Donald Trump eines sicher sagen kann, dann ist es das: Diplomatische Zurückhaltung ist nicht sein Ding. Insofern mag Angela Merkel den Ton des US-Präsidenten treffen, wenn sie ihm nun öffentlich vorwirft, durch die einseitige Aufkündigung des Iran-Abkommens das Vertrauen in die internationale Ordnung zu verletzen.

Recht hat sie damit, internationale Abkommen leben auch davon, dass sie nicht mit jedem Regierungswechsel in einem der beteiligten Länder obsolet werden. Dennoch ist diese neue beidseitige Ruppigkeit bemerkenswert. Wenn Trump in Washington kläfft, bellt Berlin nun zurück, in twitterfähiger Kürze.“

