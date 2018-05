Machtwechsel in Malaysia

Kuala Lumpur. Nach dem Erfolg der Opposition bei der Parlamentswahl in Malaysia sollte Mahathir bin Mohamad noch am gestrigen Donnerstag als neuer Premierminister vereidigt werden. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur des südostasiatischen Landes, Bernama. Mahathir hatte Malaysia bereits zwischen 1981 und 2003 regiert. Mit seinen 92 Jahren ist er künftig der älteste Regierungschef der Welt. Der bisherige Premier Najib Razak hatte seine Niederlage zuvor eingestanden.

Seit der Unabhängigkeit Malaysias von Großbritannien 1957 hatte bislang immer die Partei UMNO regiert, der früher auch Mahathir angehörte. Wegen eines Korruptionsskandals um Najib trat er jedoch aus und wechselte aus dem Ruhestand ins Lager der Opposition. (dpa/jW)

